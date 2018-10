Exporo vermittelt über 250 Millionen Euro Kapital (FOTO)

Hamburg (ots) -Exporo hat seit Gründung im November 2014 über 250 Millionen Euroin 140 Immobilienprojekte vermittelt und damit ein Immobilienvolumenvon rund 2,5 Milliarden Euro mitfinanziert. Allein im ersten Halbjahr2018 wurden über die Plattform 78 Millionen Euro Kapital vermittelt -eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr.In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 konnten Anleger in 54unterschiedliche Immobilienprojekte auf der Plattform investieren,wobei die sechs schnellsten Fundings jeweils nach weniger als einerStunde beendet waren. 6,062 Millionen Euro - also knapp 17.000 Europro Minute - investierten Anleger dabei unter anderem inWohnungsneubauten, zwei Seniorenresidenzen und eineKindertagesstätte. Mit einer Rückzahlungsquote von 100 Prozent wurdenallein 2018 bisher mehr als 65 Millionen Euro an die Exporo-Anlegerzurückgezahlt. Fünf Projekte wurden vor dem ursprünglich vereinbartenTermin ausgezahlt.Exporo baut seine Marktführerschaft auf dem Gebiet digitalerImmobilieninvestments weiter aus. Dazu sind im laufenden Jahr 46Experten und Spezialisten, überwiegend aus den Bereichen IT undImmobilienwirtschaft, an Bord des Fintech in der Hamburger HafenCitygegangen und haben das Team auf mittlerweile 107 Mitarbeitererweitert. Auch im Bereich Mezzanine Kapitalvergabe fürprofessionelle Projektentwicklungen in Deutschland und Österreichlegt Exporo weiter zu. Das Produktportfolio für Projektentwickler hatsich seit der Gründung deutlich erweitert. Waren MezzanineFinanzierungsvolumen anfangs noch auf maximal 2,5 Millionen Euro proProjekt beschränkt, können mittlerweile bis zu 10 Millionen proProjekt finanziert werden. Zudem bietet Exporo auch die gesamteStrukturierung der Finanzierung an.Seit Januar 2018 vermittelt Exporo über die Exporo Investment GmbH(Inhaberin einer eigenen KWG-Lizenz) Immobilieninvestments in Formvon Anleihen. Damit hat Exporo die Anpassung digitalerImmobilieninvestments auf den regulierten Markt ein großes Stückvorangetrieben und ist in der Lage, Kapital in zweistelligerMillionenhöhe pro Immobilienprojekt mittels Anleihen zur Verfügung zustellen.Des Weiteren tätigte die Exporo AG mehrere Objektankäufe inHannover, Hamburg, Berlin, Mannheim und Hürth bei Köln. Alle Objektewerden durch die Exporo AM GmbH im Asset Management bereut und habenein Volumen von insgesamt ca. 55 Millionen Euro. Exporo initiiertemit diesen Bestandsimmobilien Anfang 2018 eine Innovation auf demdeutschen Immobilieninvestmentmarkt: Erstmals können Kapitalanlegermit einer Anlagesumme ab 1.000 Euro online in Immobilien investierenund damit, wie ein Eigentümer, von Immobilien als Kapitalanlageprofitieren - allerdings ohne die typischen Aufwendungen und Problemeeines Immobilienbesitzers. Hierfür nutzt das Unternehmen eineAnleihe, mit der die Immobilie "digital segmentiert" wird, um dieVorteile des Immobilieneigentums ohne den normalerweise entstehendenAufwand zu ermöglichen.Exporo hat in den vergangenen Jahren die Demokratisierung desImmobilieninvestmentmarktes in Deutschland stark geprägt und bereitsannähernd 15.000 Anlegern ermöglicht, einfach und direkt inImmobilien zu investieren.Pressekontakt:Birgit LangerE-Mail: b.langer@exporo.comTel. +49 40 210 91 73 35Original-Content von: Exporo, übermittelt durch news aktuell