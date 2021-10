Exporo erwirbt DRK-KiTa in Mülheim für digitale Plattform PROPVEST

Hamburg (ots) -Das Hamburger FinTech Exporo kauft verstärkt Objekte für die Anlage-Plattform PROPVEST ein und hat in diesem Zuge mitten im Zentrum von Mülheim an der Ruhr eine KiTa erworben.Das Unternehmen setzt dabei für sein Bestandsportfolio von über 300 Mio. Euro weiterhin auf das "Mid-Cap-Segment", also den Ankauf von Objekten im Volumenbereich von ca. 5 bis 15 Millionen Euro.Das von privat angekaufte Objekt wurde als moderner Neubau in Holzrahmenbauweise im Jahr 2016 errichtet, liegt in der Löhstraße 61 und somit in einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile der Ruhrmetropole. Bei dem alleinigen Mieter der ca. 790 m² vermieteten Fläche handelt es sich um einen zuverlässigen Partner: das Deutsche Rote Kreuz (DRK), ein traditionsreicher, weltweit agierender Mieter mit einer langen Mietvertragslaufzeit - bei gleichzeitig nachhaltig kalkulierter Miete. "Wir freuen uns, dass wir unseren PROPVEST Anlegern sowohl einen Mieter mit exzellenter Bonität als auch ein nachhaltig vermietetes Objekt in attraktiver Zentrumslage bieten können. Hiervon und nicht zuletzt aufgrund des anhaltend großen KiTa-Bedarfs wird das Objekt dauerhaft profitieren", sagt Georg Düring, Head of Investment North bei Exporo.Ab November bietet PROPVEST mit dem Anlageobjekt "KiTa der Ruhrmetropole" die Möglichkeit nachhaltig eine KiTa zu unterstützen und dabei von einer erwarteten Rendite von ca. 3,5 % sowie mit 80 % von der Wertsteigerung zu profitieren. Auf das sozial ausgerichtete Objekt werden weitere folgen: Zukünftig möchte das Unternehmen vermehrt Anlegern ermöglichen, in Immobilen wie die KiTa zu investieren.Pressekontakt:Tel.: +49 40 / 228 68 69 96E-Mail: pr@exporo.comOriginal-Content von: Exporo AG, übermittelt durch news aktuell