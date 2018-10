Expopharm: DAV-Vorsitzender Becker fordert Abschaffung von Importquote und Ende des Spardiktats in der Arzneimittelversorgung (FOTO)

München (ots) -Als Reaktion auf Qualitätsprobleme beim Blutdrucksenker Valsartan,Fälschungsfälle im Lunapharm-Skandal und Lieferengpässe beilebenswichtigen Arzneimitteln müssen Politik und Krankenkassen dieImportquote abschaffen und das harte Spardiktat in derArzneimittelversorgung beenden. Das fordert der Vorsitzende desDeutschen Apothekerverbandes (DAV), Fritz Becker, in seinemLagebericht zur heutigen Eröffnung der pharmazeutischen FachmesseExpopharm in München. Da die Unsicherheit bei den Patienten wachseund das Vertrauen in ihre medikamentöse Therapie durch immer neueSkandale schwinde, könnten die Apotheker die Medikamentenversorgungund Therapietreue der Patienten nur noch mit enormem Aufwand undpersönlichem Engagement sicherstellen, so Becker."Arzneimittel dürfen nicht zur reinen Handelsware degradiertwerden. Genau darauf basiert jedoch das Geschäftsmodell derArzneimittelimporteure", sagt Becker: "Ein solch intransparentesSystem macht es Kriminellen denkbar einfach, gestohlene odergefälschte Ware in die legale Lieferkette einzuschleusen." Beckerfordert: "Die Politik muss Paragraph 129 SGB V zunächst anpassen,erst dann können Apotheker und Krankenkassen die Importquote imRahmenvertrag streichen." Der Fall Valsartan zeige, dass dringend indie Qualitätssicherung von Arzneimitteln investiert werden müsse:"Die Qualitätskontrollen müssen den globalen Produktionsbedingungenangepasst werden." Probleme in Billiglohnländern könnten oft kaumkompensiert werden und würden umgehend auf die Versorgungssituationin Deutschland durchschlagen, so Becker."Natürlich muss ein solidarisches Gesundheitssystem auch nachKostenaspekten entscheiden - aber nicht um jeden Preis", sagt Becker:"Wenn die Qualität lebenswichtiger Arzneimittel und die Sicherheitvon Patienten auf dem Spiel stehen, ist die Grenze erreicht." Auch inanderer Hinsicht muss die Versorgungssicherheit der Patienten Beckerzufolge gestärkt werden. Dazu gehören die Wiederherstellung dereinheitlichen Preise bei rezeptpflichtigen Medikamenten, dierechtssichere Zulassung von Dienstleistungsverträgen mitKrankenkassen sowie patientenfreundliche Rahmenbedingungen bei derEinführung des elektronischen Rezepts.Zum Hintergrund: Laut § 129 Abs. 1 Punkt 2 SGB V sind alleApotheken in Deutschland gezwungen, einen Teil ihresFertigarzneimittelumsatzes mit Importen zu bestreiten, um Kosten fürdie Krankenkassen zu sparen. Derzeit sind es fünf Prozent. Für dieQuote zählen nur Importe, die entweder 15 Prozent oder 15 Eurobilliger als das heimische Originalpräparat sind. Reimporte geltenals Einfallstor für das Einschleusen gefälschter Arzneimittel in denlegalen Vertriebsweg.Mehr Informationen unter www.abda.de und www.expopharm.dePressekontakt:Ansprechpartner:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell