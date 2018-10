Exponent: Eine Gewinnchance?

An der Börse NASDAQ GS schloss die Exponent-Aktie am 12.10.2018 mit dem Kurs von 48,06 USD. Die Exponent-Aktie wird dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Exponent-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Exponent vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (52 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,06 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Exponent eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Exponent. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,08 Prozent liegt Exponent 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Engineering & Construction Svcs" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,22. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.