Expo Real 2018: flexibel@Lidl (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Nahversorgung für Stadt und Land: Lidl stellt Projektentwicklungund modulare Filialbauweise vor- Lidl erhält als erstes Unternehmen das DGNB-Basiszertifikat fürdie Mehrfachzertifizierung nach dem neuen Kriterienkatalog 2018- Erfolgreiche Projektentwicklung in München: Lidl-Filiale,ergänzende Gewerbeflächen und Büros für die Parkstadt inSchwabing- Interessante Karrieremöglichkeiten in den Lidl-ImmobilienteamsNähe zum Kunden, Versorgung im urbanen und ländlichen Raum: Lidlstellt von 8. bis 10. Oktober auf der wichtigsten ImmobilienmesseEuropas, der Expo Real, seine flexiblen Filialkonzepte vor. DasUnternehmen möchte neue Standorte in ganz Deutschland erschließen undProjektentwicklungen in den Ballungsräumen voranbringen. "In denkommenden Jahren wollen wir weiter intensiv in den Bau neuer Filialenund in die Modernisierung unseres bestehenden Filialnetzesinvestieren", erklärt Alexander Thurn, Geschäftsleiter ImmobilienLidl Deutschland. "Damit investieren wir direkt in die Entwicklungund Versorgung von Städten und Gemeinden sowie die regionaleWirtschaft."Insbesondere die neue Urbanität verändert dabei die Anforderungenan den Städtebau und fordert innovative Planungskonzepte. Diehochverdichteten Stadtteile in den großen Metropolen machenindividuelle Projektentwicklungen nötig, um die wenigen vorhandenenFlächen optimal zu nutzen und die Ziele der Stadt- undQuartiersentwicklung mit flexiblen und kundenfreundlichenEinzelhandelskonzepten zu verbinden. Diesen Herausforderungen willsich Lidl auch verstärkt mit Partnern aus der Immobilienwirtschaftstellen.Lidl-Filialkonzept erhält DGNB-Zertifikat für MasterplanBei der Expansion legt Lidl großen Wert auf die Nachhaltigkeit undsetzt neue Maßstäbe beim Bau von Filialgebäuden: DerLebensmitteleinzelhändler lässt sein aktuelles Filialkonzept nach demumfassenden Kriterienkatalog der Deutschen Gesellschaft fürNachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizieren. Lidl erhält damit als erstesUnternehmen überhaupt das Basiszertifikat fürMehrfachzertifizierungen nach dem neuen Kriterienkatalog der Version2018 des DGNB-Systems. Die DGNB überreicht das Zertifikat am 9.Oktober 2018 um 14.15 Uhr am Lidl-Stand an Jens-Peter Rohmann,Geschäftsführer Filialbau bei Lidl Deutschland.Rohmann erklärt: "Nachhaltigkeit hat einen enorm hohen Stellenwertbeim Bau unserer Filialgebäude. Der breit aufgestellteKriterienkatalog der DGNB-Zertifizierung ermöglicht uns, unserEntwicklungspotenzial beim nachhaltigen Bauen genau zuidentifizieren. So können wir an den richtigen Stellschrauben drehenund die Nachhaltigkeit unseres Filialnetzes weiter vorantreiben."Das Konzept der DGNB-Zertifizierung ist weit gefasst undbetrachtet durchgängig alle wesentlichen Aspekte des nachhaltigenBauens, die sechs Themenfelder "Ökologie", "Ökonomie","soziokulturelle und funktionale Aspekte", "Technik", "Prozesse" und"Standort" umfasst.Lidl-Filiale und Büros für die Parkstadt SchwabingIm Rahmen der Expo Real wird Lidl darüber hinaus seine jüngsteProjektentwicklung vorstellen: In der Parkstadt Schwabing entstehtder neue Versorgungsschwerpunkt für die dort lebende und arbeitendeBevölkerung. Der fünfgeschossige Neubau zeichnet sich durch eineMischung aus Einzelhandel, Gewerbe sowie Büros aus und ist durchseine Gestaltung und Form des Baukörpers vollständig in das urbaneUmfeld integriert.Lidl selbst hat die gesamte Projektentwicklung vom Grundstückskaufüber Projektierung bis hin zum Genehmigungsverfahren übernommen. Lidlplant, das Objekt zu veräußern und das Erdgeschoss als Mieter zuübernehmen.Interessante Karrieremöglichkeiten in den Lidl-ImmobilienteamsAls wichtiger Player im Immobiliengeschäft stellt Lidl auf demCareer Day der Expo Real vielfältige Karrieremöglichkeiten undAufgabenbereiche innerhalb des Unternehmens vor: Bauingenieure,Architekten, Wirtschaftsingenieure, Immobilienökonomen oderWirtschaftsgeografen sowie vergleichbaren Fachkräften mit fundierterBerufserfahrung werden vom Unternehmen ebenso gesucht wieAbsolventen. Abiturienten können sich über die Dualen Studiengänge"Immobilienwirtschaft" sowie "Bauingenieurwesen" mit ihrenverschiedenen Vertiefungsmöglichkeiten informieren. In diesem Jahrunterstützt Lidl zudem den Verein WiBiNET e.V., um Studierenden derTU Darmstadt einen Besuch der Messe zu ermöglichen.Die Termine von Lidl Deutschland am Lidl-Stand Halle C2, Stand440:- Montag, 8. Oktober 2018, 13.30 Uhr: Vielfalt in der ExpansionAndré Rojer, Bereichsleiter Immobilien Lidl DeutschlandMarek Franz, Leiter Lidl-Immobilienbüro München- Dienstag, 9. Oktober 2018, 14.15 Uhr: VerleihungDGNB-BasiszertifikatJohannes Kreißig, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft fürNachhaltiges BauenJens Peter Rohmann, Geschäftsführer Filialbau LidlDeutschlandFrank Schulz, Bereichsleiter Filialbau Lidl Deutschland- Dienstag, 9. Oktober 2018, 14.45 Uhr: Projektentwicklung aus derSicht eines DiscountersAlexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien LidlDeutschlandJens Peter Rohmann, Geschäftsführer Filialbau Lidl DeutschlandLidl beim Career Day: 10. Oktober 2018, Lounge Eingang West, Stand18Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. 