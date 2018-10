Expo Real 2018 / REWE Group expandiert weiter / Hohe Flexibilität in Innenstädten auch durch Kombination von Wohnen und Einkaufen

Köln / München (ots) - Auch dieses Jahr investiert die REWE Groupwieder rund 1,6 Milliarden Euro um das Ladennetz zu erweitern bzw. zumodernisieren, davon fließen etwa 1 Milliarde Euro nach Deutschland.Auf dem Heimatmarkt eröffnet und erweitert die REWE Group rund 300REWE- und PENNY-Märkte. Im Ausland werden über 600 Märkte neugebaut,verlagert oder modernisiert. Damit ist die REWE Group einer derexpansivsten Player der Handelsbranche in Deutschland und Europa.Stephan Koof, Bereichsleiter Expansion Handel Deutschland,erklärt: "Wir werden unser hohes Expansionstempo sowie unserenInnovationsdrang beibehalten. Die REWE Group kann wahrscheinlich alseinziges Unternehmen am Markt mit den verschiedenen Konzepten nahezualle Flächen vom 100 Quadratmeter großen REWE ToGo über denSupermarkt und PENNY bis zum 5.000 Quadratmeter REWE-Centererfolgreich betreiben. Während unsere PENNY-Discounter bereits dasLabel "Nähe zur Nachbarschaft" tragen, wollen wir diese Ideeausweiten. Unsere neuen Konzepte sehen vor, das Kauferlebnis mit demWohnen zu verbinden. Die REWE Group zeigt sich besonders flexibel beiMehrfamilienhäusern, die gerade in den hochverdichtetenBallungsräumen immer mehr nachgefragt werden. Die Kombination -Wohnen und Lebensmitteleinzelhandel schließt sich gegenseitig nichtmehr aus, sondern stellt sowohl städtebaulich als auch hinsichtlichdes bestehenden Wohnraummangels große Chancen, aber auchHerausforderungen, dar."Die REWE Group betreibt schon heute REWE-Supermärkte undPENNY-Filialen erfolgreich im innerstädtischen Bereich. Die Märkteliegen ebenerdig, sodass sich in den darüber liegenden GeschossenWohnungen, Büros oder andere Gewerberäume befinden können. Dieses"Übereinander" von Leben und Einkaufen ist für die Stadtentwicklungein sehr positiver Faktor. Immer mehr Kunden schätzen und suchen denService, Einkäufe auch zu Fuß oder auf dem Weg zum Kinderspielplatzerledigen zu können. Dabei spielt auch eine Rolle, dass in boomendenMetropolen aufgrund der Grundstückspreise eingeschossige Planungenrein für einen Supermarkt oder Discounter - jeweils mitentsprechender Anzahl von Parkplätzen - wirtschaftlich kaumrealisierbar sind. Die REWE Group ist insofern hinsichtlich derBetreiber- und der Marktkonzepte und dem damit verbundenenFlächenbedarf sehr flexibel."Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comSie finden den Expo Real-Stand der REWE Group in Halle C2Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell