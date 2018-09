Expo Real 2018, Märkte und Trends - Statement Timo Tschammler, CEO JLL Germany - Politischer Unsicherheiten zum Trotz zeigen globale Immobilien weiterhin eine gute Performance

Frankfurt (ots) - Die Eskalation der politischen Spannungen inLondon, Berlin, Moskau, Ankara, Washington, Teheran und überall dort,wo die Zukunft der Welt von politischen Entscheidungen und realerpolitischer Macht oder Ohnmacht abhängt, sorgt generell bei vielenMenschen für ein Gefühl von Unwägbarkeit und Unsicherheit. Damiteinher geht die gleichzeitige Gefahr globaler Handelskonflikte, diedie Märkte weltweit belasten. Aber auch ein Ende derStaatschuldenkrise ist nicht in Sicht. In Athen und Rom werdenaktuell möglicherweise weitere Kapitel dieser unendlichen Geschichtegeschrieben. Für Zündstoff nicht zuletzt in diesem Kontext sorgtDeutschland durch den vom Ifo-Institut prognostizierten größtenLeistungsbilanzüberschuss weltweit. Donald Trump dürfte dieseBotschaft genauso wenig gefallen wie Frau Lagarde vom IWF. Aber auchin Brüssel wird sich die Begeisterung über Deutschlands Bilanz unddas Leistungs-Gefälle innerhalb der EU-Staaten in Grenzen halten.Sechs Prozent des BIP gelten bei den EU-Kommissaren als höchstes derGefühle. Deutschland bilanziert 2018 7,8 Prozent.Unterschiede zeigen sich in der Geldpolitik der größtenZentralbanken. Während die US Fed die Zinspolitik verschärft, gab dieEZB Pläne bekannt, das Programm zum Ankauf von Anleihen ab nächstesJahr einzustellen und dabei den Leitzins unverändert zu lassen.EZB-Chef Mario Draghi sieht immer noch "keinen überzeugendenAufwärtstrend" der Inflation. Damit rechtfertigt er seinefortgesetzte Nullzinspolitik bis mindestens 2019. Wenig Änderungerwartet in nächster Zeit auch die Bank of Japan.Ungeachtet dieser Faktoren zeigen die globalen Immobilienmärkteweiterhin eine gute Performance, sowohl im Blick auf die Investment-als auch auf die Vermietungsmärkte. Die Investoren-Nachfrage bleibtrobust, wobei eine zunehmende Anzahl von Akteuren ihreKapital-Allokation im Immobilien-Sektor aufgrund seiner defensivenQualitäten, den stabilen laufenden Erträgen und der relativenPerformance im Vergleich zu anderen Asset-Klassen erhöht. Die sichverändernden demografischen und technologischen Entwicklungensteigern das Interesse insbesondere im Logistiksektor undalternativen Sektoren. Vor diesem Hintergrund geht JLL davon aus,dass die globalen Investitionen in Gewerbeimmobilien im Gesamtjahr2018 mit rund US$715 Mrd. in etwa auf dem Niveau des Vorjahresbleiben werden.Metropolen Gewinner des weltweiten Investment-Booms - Sonderrollein DeutschlandAlles in allem verspricht 2018 weltweit einmal mehr einexzellentes Immobilien-Investmentjahr zu werden. Bereits zurJahresmitte wurde das Vorjahresvolumen um 13% übertroffen undbilanziert bei US$341 Mrd. Deutschland rangiert dabei hinter den USAund Großbritannien mit einem Investment-Volumen von US$29,3 Mrd. aufPosition 3 des globalen Rankings, ein Plus von 23% gegenüber demVergleichszeitraum des Vorjahres.Zweifellos zählen die Metropolen zu den Gewinnern des weltweitenInvestment-Booms. Denn einen Sogeffekt der Anlegervorlieben zugunstender Metropolen liefert naturgemäß der Megatrend "Urbanisierung".Durch seine föderale Struktur mit seinen immerhin sieben auch fürglobale Investoren attraktiven Immobilienhochburgen gilt dasallerdings nur eingeschränkt für Deutschland. Deutschland alssicherer Hafen kommt auf breiter Front mit Städten wie Berlin,Frankfurt oder München für Investoren aus aller Welt eine attraktiveSonderrolle zu. Wenn es um internationales Kapital geht, liegtMünchen 2018 bislang immerhin auf Platz 14 und Frankfurt auf Platz 18unter den Top 20 Städten bei Cross-Border-Investments weltweit. DieAttraktivität des deutschen Immobilienmarktes für internationalagierende Investoren ist insofern unstrittig. Im nach wie vor äußerstdynamischen Investmentmarkt werden zwar immer noch hochpreisigeInvestments getätigt. Kapitalsicherheit wird dabei aber immerwichtiger. Die Wertentwicklung basiert insofern verstärkt auf derMietpreisentwicklung. Auch hier stehen die Zeichen auf Zuwachs. Dasglobale jährliche Mietpreiswachstum für erstklassige Büroflächen inweltweit 30 von JLL analysierten Märkten bleibt mit 3,6% auch im 2.Quartal 2018 auf Wachstumskurs. Im Gesamtjahr 2018 wird mit einemglobalen Mietpreiswachstum von 3,4% gerechnet - überdurchschnittlichin Deutschland präsentiert sich dabei Berlin mit einem zweistelligenMietwachstum im Jahresvergleich in einer Größenordnung von 12,5%.Generelle Mega-ThemenEin Mega-Thema, das unsere Zukunft bestimmt wie kein zweites, istall das, was unter dem Stichwort Industrie 4.0 subsummiert wird. DieDigitalisierung unserer Branche und - unter anderem damit verbunden -die Flexibilisierung unserer Arbeits- und Geschäftswelt in umbautenRäumen sind Herausforderungen, denen wir uns bei JLL in vielfältigerHinsicht seit vielen Jahren stellen. Dabei gehört der Umbruch imstationären Handel durch den Online-Handel genauso zu den digitalenHerausforderungen wie etwa auch die Veränderung der Logistikbranchedurch Automatisierung und Einsatz von Robotern mit einer potentiellenRevolution der Logistik-Prozesse im Gefolge, sowie möglichenVeränderungen bei der Bewertung von Objekten oder Mikro-Standorten.Der Markt für Logistik-Immobilien gewinnt durch diese Veränderungeneine unerhörte Eigendynamik, die Investoren und Nutzer in gleichenMaßen mobilisiert.Last not least: Zukünftiges Wohnen in Deutschland ist ein weiteresMega-Thema. Unter dem Titel "Living" beschäftigt sich JLL inumfassender Art und Weise mit allen damit verbundenen Implikationen,Fragestellungen und Problemlösungen.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell