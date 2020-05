Expo 2020 in Dubai wird um ein Jahr verschoben

PARIS/DUBAI (dpa-AFX) - Die für diesen Herbst geplante internationale Weltausstellung in Dubai wird angesichts der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.



Wie das zuständige Internationale Büro der Weltausstellung (BIE) in Paris am Montag mitteilte, sei die notwendige Zweidrittel-Mehrheit durch die Mitgliedstaaten bereits erreicht, obwohl die Abstimmung dazu noch bis Ende Mai laufe. Dubai hatte als Veranstalter bereits vor mehreren Wochen die Verschiebung der Expo um ein Jahr auf den Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022 beantragt./sus/DP/zb