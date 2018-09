Nach Explosion in Raffinerie zahlreiche Schäden in der Umgebung

VOHBURG AN DER DONAU (dpa-AFX) - Bei der Explosion in der Raffinerie im bayerischen Vohburg an der Donau sind nach ersten Erkenntnissen mehr als 100 Gebäude in der Umgebung des Unternehmens beschädigt worden.



Dies sagte eine Sprecherin von Bayernoil am Montag. Viele der Geschädigten hätten sich bereits per E-Mail gemeldet. Das Unternehmen hat die Anwohner aufgefordert, die Schäden zu dokumentieren und die Reparaturrechnungen bei Bayernoil einzureichen. Infolge der Druckwelle waren unter anderem Fenster und Türen eingedrückt worden.

Bei der Explosion und dem anschließenden Großbrand auf dem Betriebsgelände in Vohburg an der Donau waren am Samstagmorgen nach Angaben der Polizei zehn Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein Millionenschaden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang ebenso unklar wie die Ursache des Unglücks. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Ingolstadt können die Fahnder der Kripo immer noch nicht direkt am Brandort ermitteln, weil sich Glutnester lange gehalten haben. Das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm hatte wegen des Unglücks am Samstag vorübergehend Katastrophenalarm ausgelöst./uvo/DP/mis