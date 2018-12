Explorative Studie zeigt: Ältere Menschen schneiden in virtuellem Escape Room schlechter ab als jüngere

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - In einer empirischen Bachelorarbeit der HochschuleFresenius in Hamburg, Fachbereich Wirtschaft & Medien, wurde dieProblemlösungskompetenz in Virtual-Reality-Räumen (VR) untersucht.Dazu hat Christina Mangum im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit demTitel "Der Einfluss von Spielerfahrung, Geschlecht und Alter auf dasProblemlösen in virtueller Realität" im Studiengang AngewandtePsychologie (B.Sc.) einen VR-Escape Room konzipiert, in dem dieProbanden einen verschwundenen Professor aufspüren sollten. Für ihreArbeit wurde sie mit dem diesjährigen Unikosmos Award der TechnikerKrankenkasse und dem Studierendenportal Pointer.de ausgezeichnet.Durch die schnell voranschreitende Digitalisierung werdenkomplexere Tätigkeiten und damit einhergehend auchProblemlösungskompetenzen in der Arbeitswelt zunehmend wichtiger.Auch VR-Systeme werden zukünftig im Berufsleben eine immer größereRolle spielen. So kommen bereits heute VR-Tests für Bewerbungen ineinigen Unternehmen zum Einsatz. Aber haben Faktoren wie Alter,Geschlecht und Erfahrung mit VR Einfluss darauf, wie gut MenschenProbleme innerhalb virtueller Räume lösen können? Dieser Frage istChristina Mangum in ihrer Arbeit nachgegangen.Das Untersuchungsdesign bestand aus zwei Erhebungsmethoden: einemeigens konzipierten Experiment und Fragebögen. Um dasProblemlösungsverhalten in einer virtuellen Umgebung erfassen zukönnen, hat Mangum zusammen mit zwei Studierenden der Hochschule fürAngewandte Wissenschaften in Hamburg eine VR-Versuchsumgebungentwickelt: einen virtuellen Escape Room. Diesen ließ sie Probandenmittels VR-Brille betreten und dort verschiedene Rätsel lösen, die -wie auch aus den realen Escape Rooms bekannt - in eine Geschichteeingebettet waren. So sollten die Probanden einen verschwundenenProfessor aufspüren. Hinweise dafür fanden sie in dem virtuellenEscape Room. Die dort zu lösenden Aufgaben beanspruchten die verbale,figural-räumliche und numerische Problemlösefähigkeit der Probanden.Die Einschätzung, wie gut ein Proband die Herausforderungenmeisterte, erfolgte auf Basis der dafür benötigten Zeit, der dabeigemachten Fehler und der in Anspruch genommenen Hilfe. Die Ergebnissewurden mit den Faktoren Spielerfahrung, Alter und Geschlecht inBeziehung gesetzt. Insgesamt gab es 49 vollständige Datensätze, diefür die Analyse verwendet wurden. 53,1 Prozent dieser Probanden warenmännlich und 46,9 Prozent weiblich. Das Durchschnittsalter derStichprobe lag bei 31 Jahren. Die jüngste Person war 20, die älteste75 Jahre alt.Das Ergebnis: Je niedriger das Alter, desto besser konnten dieAufgaben gemeistert werden. In puncto Spieleerfahrung kommt MangumsUntersuchung zu einem Ergebnis, das auf den ersten Blick vielleichtüberrascht: Denn ob die Probanden vor dem Betreten des Escape Roomsbereits Erfahrung mit Computer- oder VR-Spielen hatten, hatte keinensignifikanten Einfluss auf ihr Problemlösen.Auch eine Auswirkung des Faktors Geschlecht konnte nicht bestätigtwerden."Wir haben vermutet, dass es Alterseffekte gibt, wenngleich hierdie Art des zu lösenden Problems eine Rolle spielt. Überraschend warder fehlende Einfluss von Erfahrungen mit VR. Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München undWiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulenin Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. 