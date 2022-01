Explorationsupdates zu den Projekten New Craigmont und Treasure Mountain sowie Betriebsupdate zur Aufbereitungsanlage Merritt

Quelle: IRW Press

Microsoft Word – HULDRA announces extension of stay period in CCAA Proceedings to May 26 2014.DOC

VANCOUVER, British Columbia, 20. Januar 2022 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (OTCBB: HUSIF) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) legt einen vorläufigen Explorationsplan für das Jahr 2022 („Explorationsplan 2022“) auf seinem Projekt New Craigmont sowie eine Zusammenfassung der Explorationsaktivitäten im Jahr 2021 auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung