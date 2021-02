Exploits Discovery beantragt Bohrgenehmigungen für seine Prospektionsgebiete Schooner und Jonathan’s Pond

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 2. Februar 2021 – Exploits Discovery Corp. („Exploits“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NFLD) (OTCQB: RNRRF) (FWB: 634-FF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung für Bohrungen über 6.000 Meter in den unternehmenseigenen Goldprojekten Schooner und Jonathan’s Pond (die „Projekte“) in der Exploits Subzone in Neufundland beantragt hat.

Eckdaten

