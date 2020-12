Explodiert Nel ASA am Montag?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wasserstoff ist der vielleicht größte Mega-Trend unserer Zeit und der norwegische Gigant Nel ASA ein Vorreiter in Sachen klimaneutraler Energie. Von den (fast) unbegrenzten Förderprogrammen zahlreicher Länder dürften unzählige Unternehmen profitieren. Dabei hat Nel ASA zuletzt die Voraussetzungen geschaffen, damit der Aktienkurs in Kürze sogar explodieren kann. Vielleicht fliegt hier sogar schon am morgigen Montag „der Deckel weg“.

Wasserstoff als neuer Mega-Trend. Welche Aktien am meisten profitieren, lesen Sie hier.

Immerhin kletterte Nel ASA am Freitag auf den höchsten Stand aller Zeiten. Auf der Handelsplattform Tradegate mussten für die Aktie zwischenzeitlich 2,39 Euro hingelegt – so viel wie noch nie in der gesamten Historie. Gepaart mit der Aussicht auf quasi unbegrenzt sprudelnde Fördergelder könnte dieses charttechnische Signal für neue Aufbruchsstimmung sorgen.

