Weitere Suchergebnisse zu "Total":

München (ots) - Den Überblick über die gesamten Kosten der SupplyChain zu behalten, wird für Industrieunternehmen immerherausfordernder - so die einhellige Meinung der Logistikexpertenbeim Expertenkreis "Total Cost of Supply Chain". Über 25 Teilnehmeraus zehn führenden produzierenden Unternehmen kamen im Oktoberzusammen, um sich an Technischen Universität München (TUM) überAnsätze auszutauschen, die Gesamtkosten der Supply Chain zu erfassenund zu optimieren. Im ersten Teil der Workshopreihe, zu der dieUnternehmensberatung EMPORIAS in Kooperation mit Professor Fottnervom Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik interessierteIndustrieunternehmen eingeladen hatte, ging es um den Status Quo unddie größten Herausforderungen der teilnehmenden Unternehmen.Kostendschungel verhindert aktive Supply-Chain-Optimierung"Auch wenn die Unternehmen auf dem Weg zur vollständigenKostentransparenz an verschiedenen Ausgangspositionen stehen - dasThema hat in allen Organisationen aktuell sehr hohe Relevanz", sagtCarsten Jacobi, Geschäftsführer von EMPORIAS. Dies verwundert nicht,wenn man bedenkt, dass eine vollständige Kenntnis der Kostenstrukturund ihrer Zusammenhänge im Prinzip die Voraussetzung für jeglicheOptimierung der Supply Chain ist, von der Bestandsreduzierung sowieder besseren Auslastung der Transporte über die Lieferantenauswahlbis hin zur Personaleinsatzplanung. "Fehlt der Gesamtüberblick, wirdan einer Stelle eingespart, um an anderer Stelle höhere Kosten zuproduzieren - zum Beispiel günstigere Teile zulasten eines höherenSteuerungsaufwands", so Jacobi.Grund dafür, dass immer mehr Unternehmen den Gesamtüberblickverlieren, sind immer verzweigtere, komplexereBeschaffungsstrukturen, die in den einzelnen Abteilungen zudem mituneinheitlichen Steuerungs- und Reportingsystemen gemanaged werden -so ein Ergebnis des Expertenworkshops. In den meisten Fällen ist derStatus Quo des Supply-Chain-Managements historisch gewachsen. Dochder Handlungsdruck, das bestehende System zu optimieren, steigt.Professor Johannes Fottner von der Technischen Universität Münchenerläutert im Expertenworkshop folgenden Trend: "DieBeschaffungslogistik der produzierenden Unternehmen muss flexiblerwerden, wie unsere Studien zeigen. Kundenanforderungen werden immerindividueller und ändern sich kurzfristig. Daraufhin muss die SupplyChain reagieren - am besten, bevor überhaupt ein Engpass oderKostendruck entsteht, nämlich durch prediktive Methoden." So weitsind viele Unternehmen derzeit noch nicht.Abteilungen arbeiten häufig gegeneinanderEine wichtige Voraussetzung für volle Kostentransparenz ist dieBereitschaft aller involvierten Bereiche, also Einkauf, Logistik,Disposition etc., auf ein übergeordnetes Gesamtkostenzielhinzuarbeiten und dazu alle benötigten Kennzahlen und Datenoffenzulegen. Hier hapert es noch in vielen Unternehmen. "InKundenprojekten hören wir häufig, dass eine Gesamtkostenrechnungaufgrund unvollständiger Stammdaten und unterschiedlichenDatenquellen nicht funktioniert. Dabei lassen sich auchunvollständige Daten in einer integrierten Lösung zu einemwirkungsvollen Steuerungsinstrument verarbeiten, wenn denn eingeeignetes Kostenmodell zugrunde liegt", sagt Axel Jungbluth, Partnerbei EMPORIAS. Ein geeignetes Kostenmodell zu finden beziehungsweisezu entwickeln, bereitet den Unternehmen allerdings großeSchwierigkeiten, wie der Expertenworkshop weiter deutlich machte.Standardkostenrechnungen sind oftmals nicht praktikabel BestehendeLösungen der teilnehmenden Unternehmen zur Gesamtkostenerfassungreichen von verschiedenen Teilkostenrechnungen über ganzheitlicheModelle mit individuellen Berechnungsalgorithmen zur Berücksichtigungindirekter Kosten wie Lieferantenrisiken oder Reklamationsaufwände.Die folgenden fünf Probleme bei bestehenden Ansätzen, dieEMPORIAS-Geschäftsführer Oliver Ohlen aus Projekterfahrungenidentifizierte und beim Expertenworkshop vorstellte, wurden von denteilnehmenden Unternehmen in unterschiedlicher Ausprägung bestätigt:1. Mit herkömmlichen Modellen gelingt es nicht, Produkt- undProzesskosten miteinander in Einklang zu bringen.2. Über die klassische Kostenstellenrechnung ermittelteLogistikkosten stimmen nicht mit den tatsächlichen Gesamtkosten derSupply Chain überein.3. Aus den Analysen hervorgehende Stellschrauben zur Kostensenkungerzielen nicht die gewünschte Wirkung, weil an anderer Stelle wiederhöhere Kosten entstehen.4. Weitere individuelle Kostenaspekte, die für ein Unternehmenhohe Relevanz haben, werden mit Standard-Modellen nicht ausreichendberücksichtigt.5. Aus den Ergebnissen lassen sich keine Zukunftsentwicklungenprognostizieren, weil Forecast-Daten nicht vorhanden oder zu ungenausind.In einem Pilotprojekt hat EMPORIAS ein Gesamtkostenmodell für dieSupply Chain samt Business-Intelligence-Lösung entwickelt, das dieseHürden erfolgreich meistert. Besonders ist dabei der Ansatz, dieKosten auf Basis realer Kostenstellen-Buchungen zu analysieren. DieseLösung stieß im Expertenkreis auf großes Interesse. In weiterenWorkshop-Runden ab Anfang 2019 soll gemeinsam ein Vorgehensmodellerarbeitet werden, das Besonderheiten der Teilnehmerunternehmenaufgreift und bestehende Ansätze mit Erkenntnissen ausunterschiedlichen Konstellationen verbessert.Über EMPORIAS:EMPORIAS ist eine international tätige Prozess- undOrganisationsberatung für Supply Chain Management, Logistik undEinkauf mit Sitz in München. Seit über 15 Jahren entwickelt dasBeratungsunternehmen für marktführende Mittelständler undGroßkonzerne maßgeschneiderte Lösungen mit messbarem Output -weltweit, 'hands-on', umsetzungsstark.Mehr Informationen unter: www.emporias.de.Pressekontakt:Unternehmenskontakt EMPORIAS:Dr. Oliver OhlenGeschäftsführerEMPORIAS Management ConsultingFeringastrasse 785774 UnterföhringTel. +49 (0) 89. 9584 060E-Mail: oliver.ohlen@emporias.dePressekontakt:Juliana HartwigBeratungFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel. +49 (0) 40. 25 3185 122E-Mail: juliana.hartwig@faktenkontor.deOriginal-Content von: EMPORIAS, übermittelt durch news aktuell