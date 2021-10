Expertentipp: Die Zukunft im Blick - Risikolebensversicherung auch für Unternehmer wichtig

Saarbrücken (ots) -Finanzieller Schutz: Eine Risikolebensversicherung ist auch für Selbstständige und Unternehmer sinnvoll."Was wird aus meinem Betrieb, sollte ich unerwartet sterben?" - Eine entscheidende Frage für Firmeninhaber, auf die es eine klare Antwort geben sollte. Denn Unternehmer tragen nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für die Zukunft ihres Betriebs. Karina Hauser, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, erklärt deshalb: "Dass die Risikolebensversicherung zur finanziellen Absicherung von Familie und Angehörigen dient, ist allgemein bekannt. Sie ist aber auch für Selbstständige und Unternehmer enorm wichtig."DEN FORTBESTAND DES UNTERNEHMENS SICHERNMit dem Tod eines Unternehmers bzw. Partners kann die Existenz eines Betriebs gefährdet sein. Gleiches gilt auch für Beschäftigte, deren spezielle Kenntnisse für die Aufrechterhaltung eines Betriebs unentbehrlich sind. Auch für sie kann eine Risikolebensversicherung abgeschlossen werden, um im Ernstfall mit den entsprechenden finanziellen Mitteln schnellstmöglich einen qualifizierten Ersatz zu finden. "Geschäftspartner sollten sich unbedingt gegenseitig absichern und zwar in Höhe der jeweiligen wirtschaftlichen Beteiligung am Unternehmen. Im Ernstfall können dadurch beispielsweise eventuelle Erben abgefunden oder finanzielle Engpässe überbrückt werden", betont Karina Hauser. Im idealen Fall wendet die Risikolebensversicherung eine Liquidation des Unternehmens ab.Karina Hauser rät: "Im Rahmen der Risikolebensversicherung sind verschiedene Vertragskonstellationen möglich, um das Unternehmen abzusichern. Diese entscheiden maßgeblich über die steuerliche Behandlung der Beiträge und die mögliche Versicherungsleistung. Interessierte Unternehmer sollten sich daher vor Vertragsabschluss über die verschiedenen Formen der Unternehmensabsicherung und ihre steuerliche Behandlung beraten lassen. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die Absicherung der Familie in einem separaten Vertrag zu regeln."COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,4 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden Ende 2020. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Ausschließlichkeits- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100presse.de@generali.comMarkus Schauppfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-549markus.schaupp@followred.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell