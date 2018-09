Expertenstudie: MiFID II lässt Anlagemöglichkeiten schrumpfen / Verunsicherung durch EU-Richtlinie schreckt Anleger ab

Frankfurt (ots) - Die EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II hat dieAnlageberatung nicht wie vom Gesetzgeber angestrebt besser gemacht.Stattdessen sorgt sie bei Kunden, Banken undKapitalverwaltungsgesellschaften gleichermaßen für Unzufriedenheit.Das zeigt eine Expertenbefragung der Unternehmensberatung Cofinpro.Besonders problematisch: Nach Angaben von mehr als jedem Zweiten hatsich das Angebot für die Kunden verringert, 28 Prozent sprechen sogarvon einer starken Einschränkung."Der Kapitalaufbau wird vom Staat propagiert und immer wichtiger,auch um die Vorsorgelücke für das Alter zu schließen. Gleichzeitigführt die gesetzliche Regulierung aber zu starken Einschränkungen imAngebot für die Bundesbürger", sagt Daniel Spitschan, Manager bei derauf Finanzdienstleister spezialisierten UnternehmensberatungCofinpro. "Selbst erfahrene Kunden haben nicht mehr uneingeschränktdie Möglichkeit, aus einem diversifizierten Angebot an risikoreichenund -armen Angeboten im Sinne einer breiten Portfoliostreuung zuwählen. Das kann nicht Sinn des Gesetzgebers gewesen sein."Das Urteil der befragten 57 Experten aus Banken undKapitalverwaltungsgesellschaften ist eindeutig: Die Beratung hat sichnicht verbessert, auch sind die angebotenen Produkte wederpassgenauer noch günstiger geworden, zeigen sich 70 Prozentüberzeugt. Lediglich in puncto Kosten profitieren die Kunden - 53Prozent der Befragten sehen hier mehr Transparenz. Die Reaktion derAnleger ist eindeutig: Viele schreckt der klare Blick auf Produkt-und Dienstleistungsgebühren ab. Sie verlangen stärker als früher eineRechtfertigung des Beraters für hohe Kosten.Doch nicht nur bei den Anlegern, auch bei den Beratern spüren dieStudienteilnehmer Verunsicherung. Dies zeigt sich beispielsweise ineiner größeren Zurückhaltung gegenüber dem Kunden: 48 Prozentsprechen von einem Rückzug der Kundenbetreuer aus derWertpapierberatung. Das mag zum Teil daran liegen, dass diese dieausgeweiteten Beratungs- und Dokumentationsprozesse noch nichtbeherrschen, wie mehr als vier von zehn Experten beobachtet haben.Insgesamt verzeichnen 56 Prozent der Befragten in ihren Institutenseit Jahresbeginn sinkende Absätze im Wertpapiergeschäft. Gut jederFünfte weiß sogar von stark gesunkenen Verkäufen. "Banken undKapitalverwaltungsgesellschaften können das Gesetz mit seinenkomplexen Anforderungen nicht ignorieren. Aber sie werden versuchen,ihre internen Prozesse noch weiter anzupassen, um Workaroundsabzulösen und Abläufe zu verschlanken", sagtCofinpro-Wertpapierexperte Spitschan. "Die Hausaufgaben aus derUmsetzung von MifID II sind also noch nicht abgeschlossen". Dieszeigen auch die Studienergebnisse: Acht von zehn Befragten sehenHandlungsbedarf im eigenen Unternehmen, um die Erträge imWertpapiergeschäft wieder zu stabilisieren.Die Studie können Sie unter folgendem Link downloaden:https://www.cofinpro.de/expertenstudie-mifid-ii-2018Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowiedie führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 alsmitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen 145 Bank- und Technologieexperten.Das Haus hat 2018 zum achten Mal in Folge vom Great Place to Work®Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell