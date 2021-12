Expertenrunde beim Marketing Club Hamburg und der HSBA: Responsible Marketing / Marketing mit einer erweiterten Verantwortung

Hamburg (ots) -Bisher war Marketing darauf angelegt, das Wachstum von Umsatz, Marktanteil und Kundenbasis zu forcieren. Und das mit immer knapperen Budgets und höchster Effizienz - präzise gemessen und genauestens dokumentiert in den Excel-Sheets der finanzgetriebenen Zentralcontroller. "Mit zunehmender Sensibilisierung der Öffentlichkeit und gesetzlichen Vorgaben bzgl. Klimawandel und Begrenztheit natürlicher Ressourcen wird jedoch auch das Handeln von Unternehmen deutlich stärker hinterfragt", so Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident des Marketing Club Hamburg. Und auf dem Weg dorthin "...kommt dem Marketing eine wichtige Rolle zu und muss damit eine neue Verantwortung übernehmen - hin zu einem 'Responsible Marketing'".Wie lässt sich dieses anspruchsvolle Thema in der unternehmerischen Praxis realisieren? Wie sollte man sich dabei im Dialog mit den Kunden aufstellen? Wo liegen Stolpersteine und Herausforderungen? Und: Wie bilden wir die nächste Generation zu responsible Marketers aus? - Das sind Fragen, die in der Veranstaltung von Marketing Club und HSBA - Hamburg School of Business Administration Hamburg am 6. Dezember 2021 diskutiert werden.Der Abend verspricht nicht nur von den Inhalten spannend zu werden, sondern auch vom Veranstaltungsablauf: In einem interdisziplinären Austausch zwischen Unternehmenspraxis und Wissenschaft, zwischen Marketing und angrenzenden Abteilungen diskutieren die drei Gastgeber Susanne Hensel-Börner, Inga Schmidt-Ross und Wolfgang Merkle die unterschiedlichen Fragen und Perspektiven in einem inspirierenden Talkshow-Format.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell