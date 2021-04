Expertenkollektiv mrkt’in bietet großen Agenturen die Stirn

St.Pölten (ots) - “Simply cut the crap” - das in Österreich gegründete Unternehmen mrkt’in bietet eine Alternative zu klassischen MarketingagenturenAlles wird teurer, nur die Ausreden werden billiger. Schluss mit Intransparenz, ineffizienten Budgets und Beschönigungen - das junge, österreichische Unternehmen mrkt’in setzt auf eines: Expertise. “Das geht besser” - meint Klaus Giller - Gründer von mrkt’in und über viele Jahre hinweg in Führungspositionen internationaler Unternehmen unter anderem in Berlin, Hamburg und Frankfurt tätig. “Gute Marken verdienen gutes Marketing - zielgerichtetes, nachhaltiges Marketing ist mit dem richtigen Zugang keine Zauberei. Es reicht jedoch nicht aus, möglichst viele Daten zu sammeln - man braucht auch jemanden der die Datenpunkte zusammenführen und effektive Strategien entwickeln kann”. Dieser Jemand ist mrkt’in - ein Expertenkollektiv ausschließlich bestehend aus Freelancern mit langjähriger Berufserfahrung und ausgezeichneten Referenzen. Keine Retainer - Klare Ziele - Transparenz - dies ist kein Versprechen, sondern eine Garantie.Messen, lernen, optimieren“Der größte Fehler von Unternehmen und Agenturen besteht darin, Ziele nicht klar vorab zu definieren und Kampagnen laufend zu optimieren. Kampagnenmanagement ist heutzutage ein ständiger Lernprozess. Ich habe in meinen vielen Jahren auf Kundenseite leider viel zu viele Ausreden gehört und nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen dem ein Ende zu setzen.” mrkt’in verfolgt einen rein datenbasierten Ansatz, mit klar definierten Zielen, Optimierungsansätzen und individuellen Marketingkonzepten. Abgerechnet wird klassisch auf Freelancer Basis, ohne dass der Kunde an langfristige Retainer gebunden ist. Die Berater von mrkt’in sind ein eingespieltes Team und ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Spezialisierungen optimal, um auch die komplexesten Herausforderungen schnell und effizient meistern zu können. Ein Experten-Team im Einsatz für No-Bullshit Marketing.Über mrkt’in2021 von Marketing-Veteran Klaus Giller gegründet, ist mrkt’in ein auf datenbasiertes Marketing ausgerichtetes Expertenkollektiv im DACH Raum. Mit Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen fokussiert sich das Unternehmen auf Launch- und Wachstumsstrategien sowie Performance-Marketing und Datenanalyse.Bereit für Marketing ohne Bullshit? Mehr Infos (http://www.mrktin.eu/)Pressekontakt:mrkt’inKlaus Giller+43(0)677 63167896info@mrktin.euhttp://www.mrktin.eu/Original-Content von: mrkt'in by Klaus Giller, übermittelt durch news aktuell