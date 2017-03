Experteninterview zum Weltfrauentag: Über Tabus und Stigmatisierung (FOTO)

Ismaning (ots) -Jedes Jahr am 8. März, am Weltfrauentag, rücken die sozialen,politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfolge von Frauen inden allgemeinen Fokus der Öffentlichkeit und erfahren eine Würdigung.An den restlichen 364 Tagen des Jahres bleiben die Bedürfnisse undRechte von Frauen allerdings noch zu oft unbeachtet. Zwar stehen inder westlichen Welt Geschlechterdebatten auf der Tagesordnung, jedochgibt es weltweit in vielen Regionen und Kulturen noch immer Tabus,die speziell Frauen diskriminieren, unterdrücken oder beschämen - wieetwa beim Thema Menstruation. Sie führen dazu, dass Frauen bis heutenicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Und das ist einProblem für die gesamte Gesellschaft. Anlässlich des Weltfrauentageshaben wir mit der Psychologin Julia Scharnhorst über Tabus undStigmatisierung gesprochen. In dieser Kurzversion des Interviewserklärt sie außerdem, wie Tabus normalisiert werden können.Die komplette Version des Interviews sowie weiterer Content zumInternational Women's Day kann hier eingesehen werden:http://ots.de/D4Uh2Welche Aufgaben haben Tabus in einer Gesellschaft?Tabus haben tiefgehende Funktionen innerhalb einer Gesellschaft.Sie können zum Teil uralt sein und dienten in früheren Jahrhundertenbeispielsweise zur Angstabwehr oder zu dem Versuch, natürliche Kräftezu kontrollieren. Bis heute halten Tabus Gemeinschaften wie Kleberzusammen, indem sie sittliche Werte definieren und ein Missachtendieser Werte zum Ausschluss führt. Darüber hinaus werden Tabus seitjeher zum Machterhalt eingesetzt - sowohl in religiösem als auch inweltlichem Kontext. Da gibt es etwa den Priester, der als Einzigerein bestimmtes heiliges Symbol berühren darf oder die Königin, derallein das Recht vorbehalten ist, die Krone zu tragen. In vielenKulturen herrschen auch heute noch Tabus vor, die Frauen unterdrückenoder ausgrenzen. Ein Beispiel hierfür ist das Thema Menstruation. Invielen Ländern ranken sich zahlreiche Mythen um die weiblicheMonatsblutung. Beispielsweise in Indien, wo Frauen während ihrerPeriode aus dem gesellschaftlichen und familiären Lebenausgeschlossen werden, weil sie als unrein gelten. Das geht soweit,dass ihnen unterstellt wird, sie würden Wasser verseuchen, Essenvergiften oder Krankheit und Tod über Familienangehörige bringen.Für zwei Milliarden Mädchen und Frauen ist die Menstruationmonatliche Realität. Warum wird das Thema dennoch in vielen Kulturenvon Stigmatisierung, Scham und Schweigen begleitet?Zahlreiche Tabus, die mit der weiblichen Monatsblutung zu tunhaben, hängen in vielen Kulturen mit religiösen Geboten zusammen, dieüber Jahrhunderte hinweg Teil der Lebenswirklichkeit und Erziehunggeworden sind. Deshalb ist es so schwer, sie loszuwerden. Hinzukommt,dass in verschiedenen Regionen noch immer Unwissen über denweiblichen Fruchtbarkeitszyklus herrscht oder aber rationales Wissenhierüber nicht angewendet wird. Letzteres ist vor allem dann derFall, wenn die Tabuisierung der Menstruation zur Diskriminierung derFrau genutzt wird.Das Thema persönliche Hygiene ist laut dem Hygiene Matters Reportvon Hygieneproduktehersteller SCA weltweit für die meisten MenschenTabu. 34 % der deutschen Männer und 24 % der deutschen Frauensprechen niemals mit anderen über dieses Thema. Was sagt dieses Tabuüber unsere Gesellschaft aus?Es gibt keine Gesellschaft ohne Tabus. Dabei haben wir hier inDeutschland über die Zeit schon viele irrationale Tabus erfolgreichzurückgedrängt. Dass es noch immer Hygienetabus gibt, liegt auchdaran, dass sie unserer persönlichen Gesundheit dienen können und wirdamit einen rationalen Grund haben, uns ihnen zu unterwerfen. Zudemzeigt sich, je zivilisierter eine Kultur ist, desto höher sind dieAnsprüche an die Hygienestandards und damit auch die Tabus. Wir sindin Deutschland auch noch nicht am Ende der Fahnenstange in punktoHygienetabus angelangt. Bei uns gibt es zum Beispiel noch keinNiesverbot in der Öffentlichkeit, obwohl es aus rationalen Gründendurchaus Sinn machen würde - schließlich verteilen wir beim Niesenunzählige Schnupfenviren. Im Übrigen fühlen wir uns alle mit denTabus am wohlsten mit denen wir aufgewachsen sind. Die sind unsvertraut und bekannt.Wie lassen sich Themen wie Hygiene, Menstruation oder Inkontinenzenttabuisieren?An dieser Stelle muss man beachten, dass Hygiene und Inkontinenzaus anderen Gründen tabuisiert werden als das Thema Menstruation.Körperliche Vorgänge sind in allen Gesellschaften Gegenstand vonTabus - zum Beispiel ist es bei uns verpönt, in der Öffentlichkeitseinen Blähungen ungeniert nachzugeben, in Asien hingegen ist es einTabu, sich öffentlich zu schnäuzen oder zu niesen. Ein weiteres Indizdafür, dass etwa Körperflüssigkeiten Gegenstand von Tabus sind,findet sich in der Werbung von Babywindeln oder Inkontinenzprodukten.In Anzeigen und Spots wird der Urin nicht als gelbe Flüssigkeitdargestellt, sondern meist als neutrale blaue Flüssigkeit. Beim ThemaMenstruation spielen wie bereits erwähnt hingegen patriarchalischeAspekte eine Rolle, indem das Tabu dazu genutzt wird, um Frauen zudiskriminieren. Ganz gleich, welche Gründe Tabus zugrunde liegen,sobald Tabus Menschen in ihrer gesellschaftlichen Teilhabeeinschränken, gilt es, sie aufzubrechen und abzuschaffen.Dabei ist ein Thema enttabuisiert, wenn es kein Thema mehr ist,wenn es in der Gesellschaft als ganz normal angesehen wird. Und esgeht eben nicht darum, den Gegenstand eines Tabus krampfhaft insGegenteil zu drehen, indem wir für ihn zum Beispiel Verniedlichungenfinden - so wie es Frauen weltweit tun, wenn sie über ihreMenstruation als "Erdbeerwoche", "Bloody Mary" oder "Aunt Flow"sprechen. Ziel sollte es sein, Tabus weder zu umgehen noch sie zubetonen. Es geht darum, sie aufzubrechen und zu normalisieren.Julia Scharnhorst, Psychologin (Jahrgang 1960, Hamburg):Julia Scharnhorst ist Diplom-Psychologin mit den SchwerpunktenGesundheitspsychologie sowie Arbeitspsychologie und war unter anderemals klinische Psychologin in Rehabilitationskliniken tätig. 