München (ots) - UNAIDS, das AIDS-Programm der Vereinten Nationen,möchte bis zum Jahr 2020 die so genannten 90-90-90-Ziele erreichen:90 Prozent aller Betroffenen kennen ihre HIV-Diagnose. 90 Prozent derMenschen mit einer Diagnose erhalten eine antiretrovirale Therapie.90 Prozent der Menschen mit einer HIV-Therapie haben eine Viruslastunter der Nachweisgrenze. Die Pharma Fakten-Redaktion hat anlässlichdes Welt-AIDS-Tages zum 1. Dezember mit dem Arzt und AIDS-ForscherProf. Dr. Jürgen Rockstroh über Erfolge und Schwierigkeiten dieserStrategie gesprochen.http://ots.de/TvXVfw