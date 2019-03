Experten raten auch Jungen zur HPV-Impfung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Baierbrunn (ots) -Die HPV-Impfung ist zwar vor allem als Schutz vor Tumoren amGebärmutterhals bekannt - Experten zufolge ist sie aber nicht nur fürMädchen, sondern auch für Jungen sinnvoll. Denn humane Papillomviren(HPV) können auch bei Männern Krebs verursachen. "Für eine Infektiongenügt schon Schleimhautkontakt", erklärt Professor ChristianWülfing, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". HP-Viren nisten sich häufigin verschiedenen Bereichen der Schleimhaut ein und können zuGebärmutterhalskrebs, Tumoren im Analbereich, Karzinomen inMundhöhle, Rachen und am Penis sowie zu Genitalwarzen führen. Diemeisten dieser Erkrankungen ließen sich verhindern, wenn genugMenschen geimpft wären. Kondome können zwar vor Aids, Tripper undSyphilis schützen, vor HPV aber kaum.Laut der Ständigen Impfkommission (STIKO), die die für Deutschlandgültigen Empfehlungen herausgibt, sollten sich auch Jungen gegen HPVschützen. Verabreicht werden sollte die Impfung am besten bei Kindernund Jugendlichen von 9 bis 14 Jahren. Zwar kann man sie bis 18nachholen, wobei ab 15 drei statt zwei Spritzen nötig sind. Geschehensollte es aber unbedingt vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Hat mansich erst mit HPV infiziert, ist die Wirkung deutlich reduziert. Undviele stecken sich schon beim ersten Mal an. Weitere Informationenüber die HPV-Impfung finden Leser in der aktuellen "ApothekenUmschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell