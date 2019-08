Experten loten Potenzial von Wasserstoff-Produktion aus Windkraft aus

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Norddeutschland will bei der für die Energiewende und angestrebten klimaneutralen Industrieproduktion wichtigen Wasserstofftechnologie stärker mitmischen.



Der aus Ökostrom wie Windenergie gewonnene sogenannte grüne Wasserstoff hat aus Sicht von Experten großes Potenzial.

Vertreter von Politik und Wirtschaft diskutieren am Montag (10.30 Uhr) in Cuxhaven, wie mit Strom von Windparks in der Nordsee in großem Stil "grüner Wasserstoff" hergestellt werden kann. Dieser wird aus der Nutzung erneuerbarer Energien mittels Wasser-Elektrolyse gewonnen und unterscheidet sich vom "grauem Wasserstoff", der aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas generiert wird. Er gilt im Gegensatz zum "grauen Wasserstoff" als klimafreundlicher.

Erörtert werden soll, welche rechtlichen und ökonomischen Hürden beim Einstieg in die industrielle Wasserstoffwirtschaft zu erwarten sind./jbi/DP/fba