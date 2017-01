MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Höhenflug des Dow Jones ist nach Auffassung deutscher Wirtschafts-Experten nicht nachhaltig. Der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, sagte zu "Bild": "Das wird nur einen Strohfeuereffekt haben. Trumps Protektionismus wird auch die US-Wirtschaft schädigen."

Der aktuelle Börsen-Boom sei auf Trumps Ankündigungen für weniger Klimaschutz und weniger Regulierung zurückzuführen. "Ich halte den Höhenflug des Dow aber nicht für nachhaltig", so Fuest. Ähnlich äußerte sich der Chef-Volkswirt der Allianz, Michael Heise gegenüber "Bild": "Der Boom birgt große Risiken. Denn Trump wird auch die protektionistischen Warnschüsse abfeuern, die er angekündigt hat und die den USA und ihren Handelspartnern langfristig nicht gut tun." Außerdem könnten Zinserhöhungen für Rückschläge an den Märkten führen, so Heise: "Vom jetzigen Niveau aus sollten sich Anleger bei amerikanischen Aktien für 2017 keine großen Gewinne mehr erhoffen."

