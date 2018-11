Experten fordern klare Regeln für Roboter in der Pflege (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Überall auf der Welt tüfteln Forscher an Robotern, die bei derVersorgung von alten und kranken Menschen helfen könnten. Dr. RainerWieching, Bereichsleiter Gesundheit und Prävention an der UniversitätSiegen, geht davon aus, dass Roboter künftig viele Aufgaben in derAltenpflege übernehmen werden - auch wegen des Personalmangels. ImGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" fordert der Experte, Regelnfestzulegen: "Es darf auf keinen Fall so kommen, dass man in einigenJahren in einem Heim sitzt, und plötzlich kommt so ein Gerät aufeinen zugerollt. Das sollte nur mit dem Einverständnis derBetroffenen erfolgen, und es müssen klare Regeln gelten."Auch Professor Oliver Bendel, Experte für Informations-, Roboter-und Maschinenethik von der Fachhochschule Nordwestschweiz inWindisch, ist der Meinung, dass jeder Pflegebedürftige selbstbestimmen sollte, ob und wie viel Roboterhilfe er in Anspruch nehmenwill. "Am besten stellt man das in seiner Patientenverfügung klar."Mögliche Probleme sieht er zudem beim Datenschutz. "Roboter sindmobile Spione", betont er. "Sie erfassen und analysieren einegigantische Menge an hochsensiblen Daten über uns und geben sieweiter." Bendel plädiert deswegen dafür, nicht jeden Roboter mitallen möglichen Fähigkeiten auszustatten und mit dem Internet zuvernetzen. Prinzipiell aber sieht der Experte intelligente Maschinenpositiv. "Denn sie können Pflegekräfte entlasten" - zum Beispiel beikörperlich anstrengenden Tätigkeiten. Roboter könnten aber wederPfleger ersetzen noch das Pflegeproblem lösen. "Das kann man nurschaffen, in dem man mehr Stellen schafft, die Gehälter erhöht unddie Pflegeberufe attraktiver macht."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell