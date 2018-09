Experten fordern eine verbesserte Identifizierung von Rosacea-Patienten mit hoher Krankheitsbelastung im Praxisalltag

Paris (ots/PRNewswire) -Zusätzliche Analyse globaler Umfragedaten ergibt, dass dieLebensqualität von vielen Faktoren abhängt, nicht nur vom Schweregradvon RosaceaDie zusätzliche Analyse globaler Umfragedaten, die Anfang desJahres in Form des von Experten verfassten Berichts Rosacea: Beyondthe visible (https://hosted.bmj.com/rosaceabeyondthevisible)(Rosacea: Jenseits des Sichtbaren) durchgeführt und präsentiertwurde, hilft Gesundheitsexperten, die gemeinsamen Merkmale vonRosacea-Patienten mit hoher Krankheitsbelastung* (High Burden- bzw.HB-Patienten) zu identifizieren. Die Ergebnisse der Analyse zielendarauf ab, besser personalisierte Behandlungspläne zu erstellen, umdie Patientenversorgung zu optimieren. Die gestern auf einemSymposium auf dem 27. Kongress der European Academy of Dermatologyand Venerology (EADV) in Paris, Frankreich, vorgestellten Ergebnisselegen dar, dass eine breitere Definition von Patienten mit hoherKrankheitsbelastung notwendig ist, um die Belastung in der täglichenPraxis zu reduzieren.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/554005/Galderma_Logo.jpg )Die Datenanalyse klassifizierte Patienten mit hoherKrankheitsbelastung basierend darauf, wie schwer die Krankheit ihreLebensqualität (Qualität of Life, QoL) und ihr Verhalten beeinflusstund wie sehr sie sich eine Heilung wünschen.[1]"Menschen mit Rosacea werden oft nach ihrem Äußeren beurteilt, wasihr tägliches Leben stark beeinflusst. Wenn ihre Rosaceaschwerwiegend ist, sind die Symptome aller Wahrscheinlichkeit nachebenfalls ausgeprägt, von Juckreiz und Brennen bis hin zu einempermanent roten Mittelgesichtsbereich. Allerdings berichten auchMenschen mit einer weniger schwerwiegenden Rosacea von erheblichenAuswirkungen auf die Lebensqualität, was deutlich macht, dass dieBewertung von Patienten nach klinischem Schweregrad alleine nichtausreicht", so Prof. Dr. Uwe Gieler, Dept. of Dermatology and Clinicof Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Justus-Liebig-UniversityGiessen, Deutschland, und Co-Autor des Berichts Rosacea: Beyond thevisible. "Durch die verbesserte Identifizierung dieser Zielgruppewerden Dermatologen und andere Gesundheitsexperten besserausgerüstet, um die Behandlung auf die Bedürfnisse der einzelnenPatienten auszurichten und damit letztendlich die Versorgung derMenschen, die mit dieser chronischen Hautkrankheit leben, zuoptimieren."Die Daten zeigten, dass Rosacea-Patienten mit hoherKrankheitsbelastung deutlich jünger, berufstätig und eher männlichwaren verglichen mit den Patienten mit geringererKrankheitsbelastung. Ein weiteres definiertes Merkmal war einstärkeres Hautgefühl (wie beispielsweise Jucken 48 % gegenüber 37 %und Schmerzen 23 % gegenüber 13 %) im Vergleich zu den Erkrankten mitgeringerer Belastung in den letzten zwölf Monaten.Das HB-Risiko wird von dem Schweregrad der Symptome beeinflusst;dieser Zustand kann jedoch mit jedem Schweregrad von Rosacea inVerbindung gebracht werden. Bei Betrachtung des 12-Monats-Zeitraumszeigten die HB-Patienten einen signifikanten Risikoanstieghinsichtlich der Auswirkungen auf den Alltag, wie etwa ihreHautpflege, und litten unter Beschwerden, aufgrund ihrer Krankheit imVergleich zu Nicht-HB-Patienten. Weitere Risikofaktoren umfassteneine familiäre Krankheitsgeschichte bezüglich Rosacea und häufigereNotfallversorgungen aufgrund von Rosacea.Experten folgerten daraus, dass Gesundheitsexperten bei derBehandlung von Rosacea Fragen in Bezug auf die Belastung im Alltagstellen sollten, um sicherzustellen, dass die Behandlung auf dasKrankheitserleben der Patienten ausgerichtet ist und nicht nur aufden Schweregrad der Krankheit.Der Titel der Präsentation lautet: "Defining High Burden patients"(Patienten mit hoher Krankheitsbelastung erkennen) (Gieler, U. etal., 27th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV)Congress, 13. September 2018).*Patienten wurden als Patienten mit hoher Krankheitsbelastung(High burden, HB) kategorisiert, wenn mindestens drei von vierBereichen positiv waren (die Schwelle wurde anhand desKohorten-Durchschnitts definiert).PositiverDomain Proxy-FragenSchwellenwertQoL Gesamtauswirkung auf QoL (0-10)Punktzahl >5Lebensstil Grad der Verhaltensanpassung (0-10)Punktezahl >6Wirtschaftlich Bereitschaft, für eine >20 %desvollständige Heilung zu bezahlenMonatseinkommensPsychosozial/Emotional Bereitschaft, mehrere Jahre des >6MonateLebens für eine vollständige HeilungeinzutauschenMultimedia-Material zu diesem Thema finden Sie aufhttp://www.epresspack.net/galderma-rosaceaÜber RosaceaRosacea ist eine häufig auftretende, entzündliche Hauterkrankung,die unterschiedliche klinische Symptome zeigt; die gängigstendarunter sind Erröten, permanente Hautrötungen und entzündlicheLäsionen. Sie betrifft vor allem den Mittelgesichtsbereich, wie dieWangen und die Nase. Die Krankheit kann sowohl erwachsene Männer alsauch Frauen treffen, normalerweise ab dem 30. Lebensjahr. Überdiestreten häufig Symptome wie Stechen, Brennen und verstärktesHautgefühl auf. Oftmals sind die Augen betroffen und können Rötungen,Trockenheit oder Juckreiz aufweisen.Die Ursache der Krankheit ist zwar noch in Diskussion, es gibtjedoch nachweislich verschiedene auslösende Faktoren, wie etwascharfes Essen, Alkohol, emotionaler Stress, Sonne-/UV-Exposition,heiße Bäder und Getränke. Demodex, im Allgemeinen harmlose Milben,kommen bei Menschen mit Rosacea ebenfalls in erhöhter Anzahl in derHaut vor.Unbehandelt kann sich Rosacea im Laufe der Zeit verschlimmern.Menschen, die den Verdacht haben, an Rosacea zu leiden, sollten sichvon ihrem Dermatologen oder Arzt diagnostizieren lassen undbesprechen, welche Behandlung die richtige für sie ist. Rosacea isteine deutlich sichtbare Erkrankung und führt daher bei einigenPatienten zu Schamgefühlen und Ängsten, die wiederum Frustrationverursachen und sich damit negativ auf ihr Sozialleben auswirkenkönnen.Über die BURDEN-BefragungDie BURDEN-Befragung ist eine Online-Umfrage, die von denPatienten eigenständig durchgeführt wurde. Sie wurde von KantarHealth entwickelt und von Galderma gefördert. Die Befragung umfasste710 Patienten mit der Diagnose Rosacea sowie 554 Dermatologen undAllgemeinmediziner aus sechs verschiedenen Ländern (Frankreich,Deutschland, Italien, Vereinigtes Königreich, Kanada und die USA).Die Befragung untersuchte die Erfahrungen der Befragten im Alltag mitRosacea bzw. die Behandlung der Patienten, die mit dieser Krankheitleben.Die Teilnehmer wurden durch das Onlinepanel von Kantar rekrutiert.Um die Stichprobengröße zu maximieren, wurden keine Quotenzugewiesen. Aus diesem Grund ist die Stichprobe nicht repräsentativfür die Rosacea-Population eines jeden Landes. Die Ergebnisse dieserStudie können deshalb einer Selektionsverzerrung unterliegen undnicht auf die Rosacea-Gesamtpopulation übertragen werden.Über GaldermaGalderma, ein Unternehmen von Nestlé Skin Health für medizinischeLösungen, wurde 1981 gegründet und ist heute in über 100 Ländern miteinem umfassenden Produktportfolio zur Behandlung einer Reihe vondermatologischen Krankheiten auf dem Markt. Das Unternehmenkooperiert mit Ärzten auf der ganzen Welt, um Menschen mitHautkrankheiten ihr ganzes Leben lang zu helfen. Galderma ist führendin der Forschung und Entwicklung von wissenschaftlich definierten undmedizinisch erprobten Lösungen für die Haut. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.galderma.comQuellenangaben:1. Galderma-Daten in Dateiformat.Pressekontakt:Sébastien CrosGlobal CommunicationsTel.: +41-21-642-76-94E-Mail: media@galderma.comOriginal-Content von: Galderma, übermittelt durch news aktuell