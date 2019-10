Experten fordern: Bei Krebs sollen Ärzte und Fachkräfte bedarfsadaptierte Bewegungsprogramme empfehlen (FOTO)

Hürth-Efferen (ots) -Ein internationales Expertenteam hat aktuell Richtlinien zum ThemaBewegung bei Krebs veröffentlicht. Die Bewegungs- und Krebsexpertenempfehlen, dass Ärzte und Onkologen ihren Patient*innen zurKrebsprävention und -therapie systematisch Bewegungsmaßnahmenempfehlen und sie zu gezielter Bewegung anleiten. Sport- undBewegungsfachkräfte sollen die individuell auf die Patient*innenabgestimmten und bedarfsadaptierten Bewegungsprogramme umsetzen.Dabei sollen die persönlichen Bedürfnisse, Vorlieben und Fähigkeitenvon Krebsbetroffenen berücksichtigt und deren Lebensqualitätverbessert werden. Der Deutsche Verband für Gesundheitssport undSporttherapie e. V. (DVGS) hat die Arbeit des Gremiums finanziell undinhaltlich unterstützt.Das Amerikanische College für Sportmedizin (ACSM) hatte dieExpertenrunde mit 17 Partnerorganisationen, darunter die AmericanCancer Society, das National Cancer Institute sowie der DVGS,initiiert. Ziel war, den aktuellen Forschungsstand zum Nutzen vonBewegung in der Prävention von Krebs sowie während der Therapie undin der Nachsorge von Krebspatient*innen zu sichten undevidenzbasierte Empfehlungen abzugeben."Bei weltweit mehr als 43 Millionen Krebspatient*innen, die dieErkrankung überlebt haben, müssen wir uns der spezifischenGesundheitsprobleme dieser Patientengruppe annehmen. Es gilt besserzu verstehen, wie Bewegung bei der Prävention, Behandlung undNachsorge von Krebs helfen kann", sagt Dr. Kathryn Schmitz von derACSM und eine der Vorsitzenden des Expertenpanels. "Diemultidisziplinäre Gruppe hochangesehener Bewegungs- und Krebsexpertenhat sich zum Ziel gesetzt, die aktuelle wissenschaftliche Evidenzaufzuarbeiten und daraus Handlungsempfehlungen für behandelnde Ärzteund Fachkräfte sowie die Öffentlichkeit abzuleiten." Privatdozent Dr.Joachim Wiskemann, der die AG Onkologische Sport- undBewegungstherapie am renommierten Nationalen Centrum fürTumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg leitet, hat - unterstützt vomDVGS, mit der er und das NCT eng kooperieren - an dem Expertenpanelteilgenommen und u.a. maßgeblich an den Richtlinien für Menschen mitKrebserkrankung mitgewirkt."Unsere Auswertung der Studienlage hat gezeigt, dass Überlebendeeiner Krebserkrankung von körperlichem Training profitieren unddieses vor allen Dingen auch sicher für die Patient*innen ist.Wichtigste Botschaft ist: Betroffene sollten auf jeden Fallkörperliche Inaktivität vermeiden. Wir haben ausreichend Belege dafürgefunden, dass regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining, besonders inKombination, einen positiven Einfluss auf die krebsbedingtengesundheitlichen Beeinträchtigungen der Patient*innen wieAngstzustände, Depressionen, Fatigue, körperliche Einschränkungen unddie allgemeine Lebensqualität haben", fasst Wiskemann Teilergebnisseder Expertenrunde zusammen. "Selbst wenn Ärzte und FachkräfteBewegungsmaßnahmen empfehlen, ist es für die Betroffenen nicht immerleicht, den "inneren Schweinehund" zu überwinden und diesenProgrammen ausdauernd zu folgen. Am NCT Heidelberg und Dresden habendeshalb Sportwissenschaftler, Psychologen und Physiotherapeutenaktuell ein spezielles Motivationsprogramm entwickelt, das sich alszentraler Baustein in existierende Sport- und Bewegungsangebote,besonders gut in Rehabilitationssportgruppen, integrieren lässt. DasProgramm "MotivA - Meine Motivation für einen aktiven Alltag" leitetBetroffene dazu an, einen Bewegungsplan zu erstellen, Hindernisse fürregelmäßige körperliche Aktivität zu identifizieren undGegenstrategien zu entwickeln", ergänzt Joachim Wiskemann.Kernaussagen der neuen RichtlinienDie neuen evidenzbasierten Richtlinien beinhalten insgesamtfolgende Kernaussagen und Empfehlungen:- Für Erwachsene spielt Bewegung bei der Krebsprävention einewichtige Rolle und vermindert insbesondere das Risiko für siebenweit verbreitete Krebsarten: Kolon-, Brust-, Endometrium-,Nieren-, Blasen-, Ösophagus- und Magenkrebs- Für Überlebende von Brust-, Kolon- und Prostatakarzinomen istwissenschaftlich belegt, dass körperliche Aktivität mit einerverbesserten Überlebenswahrscheinlichkeit assoziiert ist.- Bewegung während und nach einer Krebsbehandlung verbessertFatigue, Angstzustände, Depressionen, Körperfunktion undLebensqualität. Es verschlimmert keine Lymphödeme der oberenExtremität (beispielsweise nach Brust-Operation mitLymphknotenentfernung).- Die Forschung zum Thema muss intensiviert werden, um dieIntegration von Bewegung in die Standardtherapie von Krebsvoranzubringen.- Die wachsende Evidenz für den gesundheitlichen Nutzen vonBewegung für Krebspatienten muss verstärkt in die Praxisübersetzt werden.Die umfassenden Reviews und Empfehlungen der Expertengruppe sindin drei wissenschaftliche Artikel eingeflossen[1-3], die in zweinamhaften Fachzeitschriften erschienen sind.Systematische Verschreibung von Bewegung durch ÄrzteMediziner, Sport- und Bewegungstherapeuten sowie Fitness-Trainersollten die neuen Empfehlungen bei der Umsetzung vonBewegungsprogrammen für Krebspatient*innen und Krebsüberlebendeberücksichtigen. Damit die aktuellen Empfehlungen des Fachgremiums indie Praxis gelangen, hat das ACSM mit seiner Initiative "Exercise isMedicine" eine neues Programm ins Leben gerufen: Moving ThroughCancer. Dieses für den klinischen Alltag entwickelte Programm sollsicherstellen, dass alle Krebspatient*innen standardmäßig untersucht,beraten und an angemessene Bewegungs- und Rehabilitationsprogrammeüberwiesen werden. Ein globales Register für Bewegungsprogramme istunter www.exerciseismedicine.org/movingthroughcancer zu finden.In Deutschland: Das Netzwerk OnkoAktivJoachim Wiskemann ergänzt einen Hinweis auf ein aktuelles Projektin Deutschland: "Damit an Krebs erkrankte Menschen und onkologischberatende Ärzte/Fachkräfte ein geeignetes wohnortnahesBewegungsprogramm finden können, wird gerade das Netzwerk OnkoAktivsystematisch aufgebaut, an dessen Planung auch der DVGS beteiligtist. Interessierte können über die Such- und Kartenfunktion(www.netzwerk-onkoaktiv.de) des Netzwerkes Bewegungs- oderBeratungsangebote in ihrem Umfeld finden oder im direkt mit denlokalen OnkoAktiv Zentrum in Kontakt treten(www.nct-heidelberg.de/onkoaktiv). Anschließend kann entweder eineTherapie- und Trainingsinstitution direkt kontaktiert werden oder einqualitätsgesicherter Beratungs-, Untersuchungs- undVermittlungsprozess angestoßen werden. InteressierteBewegungsanbieter können dem Netzwerk aktiv beitreten.Die Ausbildungsangebote des DVGS und die Onkologische Trainings-und Bewegungstherapie (OTT)Um die Bewegungsprogramme für Krebspatient*innen qualifiziertanbieten zu können, müssen Sport- und Bewegungstherapeut*innenentsprechend ausgebildet werden. In Deutschland übernimmt dieseAufgabe der DVGS. "Wir bieten qualitätsgesicherte Fortbildungen fürSport- und Bewegungstherapeut*innen im Rahmen der modernenKrebsmedizin und der Gesundheitsförderung an", erläutert AngelikaBaldus, Geschäftsführerin des DVGS. "Unsere Lizenz- undZertifikatskurse zum Thema Bewegung bei Krebs sowie dieFortbildungskurse "Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie(OTT)" versetzen die Sport- und Bewegungstherapeut*innen in die Lage,individuelle, zielorientierte Therapieplanungen zu entwickeln sowieeine effektive Bewegungstherapie auf Basis neuesterwissenschaftlicher Erkenntnisse bei Krebspatienten umzusetzen. Dabeihat das Thema Motivation einen hohen Stellenwert. Wir danken demExpertenpanel und Joachim Wiskemann, mit dem uns eine vertrauensvolleZusammenarbeit verbindet, ausdrücklich, dass sie diewissenschaftliche Evidenz aktuell zusammengefasst und entsprechendeEmpfehlungen für die Umsetzung ausgesprochen haben", ergänzt Baldusabschließend.Originalbeiträge1. Campbell KL, Winters-Stone KM, Wiskemann J: Exercise Guidelinesfor Cancer Survivors: Consensus Statement from InternationalMultidisciplinary Roundtable. Medicine & Science in Sports & Exercise2019; DOI 10.1249/MSS.00000000000021162. Patel AV, Friedenreich CM, Moore SC: American College of SportsMedicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior,and Cancer Prevention and Control. Medicine & Science in Sports &Exercise 2019; DOI 10.1249/MSS.00000000000021173. Schmitz KH, Campbell AM, Stuiver MM: Exercise Is Medicine inOncology: Engaging Clinicians to Help Patients Move Through Cancer CACancer Journal for Clinicians, 2019; 0: 1 -17PartnerorganisationenACSM, American Cancer Society, the National Cancer Institute desNational Institutes of Health, American Academy of Physical Medicineand Rehabilitation, American College of Lifestyle Medicine, AmericanPhysical Therapy Association, American Society of Clinical Oncology,Canadian Society of Exercise Physiology, Centers for Disease Controland Prevention, Commission on Accreditation for RehabilitationFacilities, German Union for Health Exercise (Deutscher Verband fürGesundheitssport und Sporttherapie e.V. - DVGS), Exercise and SportScience Australia, Macmillan Cancer Support, National ComprehensiveCancer Network, Royal Dutch Society for Physical Therapy, Society ofSurgical Oncology and Sunflower WellnessDeutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V.(DVGS)Der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e.V.(DVGS) steht für die Förderung der öffentlichen Gesundheit durchBewegung. 