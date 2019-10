Experten erwarten vor Sitzung der US-Notenbank erneute Zinssenkung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed will Analysten zufolge mit einer erneuten Zinssenkung eine drohende Wachstumsdelle verhindern.



Die Federal Reserve, kurz Fed, wird ihre Entscheidung zur Höhe des Leitzinses am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) bekanntgeben. Experten rechneten mehrheitlich mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf einen Korridor von dann 1,5 bis 1,75 Prozent. Es wäre die dritte Zinssenkung in gleicher Höhe seit Juli.

Die Fed will mit Hilfe der Zinssenkungen einen Wachstumseinbruch vermeiden. Noch brummt die Wirtschaft in den USA: Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die Börse vermeldet Rekorde, und Verbraucher geben fleißig Geld aus. Doch die Warnsignale mehren sich: Der Handelskrieg mit China lastet auf der Konjunktur, genauso wie geringere Investitionen und eine konjunkturelle Abschwächung im verarbeitenden Gewerbe. Die Fed hatte daher bereits im Juli nach einem Jahrzehnt stagnierender oder steigender Zinsen die Kehrtwende eingeleitet.

Vor ihrer Sitzung hatten sich Notenbankchef Jerome Powell und seine Kollegen bedeckt gehalten: Sie signalisierten keine weiteren Zinsschritte, widersprachen aber auch nicht der Erwartung einer Zinssenkung. Sollte die Notenbank wie erwartet vorgehen, dürfte sich die Reaktion der Märkte daher zunächst in Grenzen halten./jbz/DP/he