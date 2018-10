Berlin (ots) - Berlin, 18.10.2018 - "In der Arzneimitteltherapielassen sich Nebenwirkungen nicht immer vermeiden. Umso wichtiger istes, Patienten vor unnötigen Risiken zu schützen und dieArzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland weiter voranzubringen."Das sagte Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery anlässlich des 5. Deutschen Kongresses fürPatientensicherheit bei medikamentöser Therapie in Berlin. Montgomeryhob die vielfältigen Maßnahmen zur Vermeidung von Medikationsfehlernim Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) hervor.Selbstverständlich müssten aber auch die Arzneimittel selbst höchstenQualitätsanforderungen genügen, sagte er mit Blick auf jüngste Fällevon Arzneimittel-Verunreinigungen mit einem potenziellkrebserregenden Stoff. Mittlerweile kämen rund 80 Prozent der inDeutschland verfügbaren Wirkstoffe aus Billiglohnländern wie Chinaund Indien. "Wir brauchen wirksame Kontrollmechanismen, die denImport verunreinigter Arzneimittel nach Deutschland verhindern.Notwendig sind außerdem Anreize für die Industrie, ihreProduktionsstätten wieder in Europa anzusiedeln. Das würde nicht nurdie Arzneimittelsicherheit erhöhen, sondern auch das Problem derLieferengpässe entschärfen", sagte Montgomery.Der Deutsche Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöserTherapie ist die zentrale Plattform für den Austausch zwischenÄrzten, Apothekern, Patienten und den Entscheidern imGesundheitswesen in Fragen der Arzneimitteltherapiesicherheit. Prof.Dr. Daniel Grandt, Kongresspräsident, Vorstandsmitglied derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und Chefarzt derKlinik für Innere Medizin I am Klinikum Saarbrücken, wies auf dassteigende öffentliche Interesse an AMTS hin. Noch wichtiger sei aber,dass risikominimierende Maßnahmen die Patienten in derRoutineversorgung auch erreichen. Grandt: "Weder kann AMTS verordnet,noch durch Technik als "plug-and-play-Lösung" erreicht werden."Notwendig sei eine enge interprofessionelle und intersektoraleZusammenarbeit in der Arzneimittelversorgung. Grandt forderte, AMTSim Sozialgesetzbuch V zu verankern und sie zu einem festenBestandteil der externen Qualitätssicherung zu machen. Positiv hob erdie Aktionspläne zu AMTS hervor, die seit dem Jahr 2008 vomBundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit der Selbstverwaltungund Patientenorganisationen umgesetzt werden."Der Aktionsplan AMTS hat wesentlich dazu beigetragen, dasBewusstsein für die Arzneimitteltherapiesicherheit in den Fachkreisenzu stärken und die Diskussion um die Verbesserung der AMTS zuintensivieren", sagte Thomas Müller, Leiter der Abteilung 1Arzneimittel/Medizinprodukte im Bundesministerium für Gesundheit. EinSchwerpunkt der Arbeit der Bundesregierung, so Müller weiter, ist dieDigitalisierung im Gesundheitswesen, bei der Arzneimittelversorgunginsbesondere Entwicklungen wie das E-Rezept, der digitaleMedikationsplan und digitale Ergänzungen zum Beipackzettel. So könnenwichtige Informationen und Warnhinweise zur Verbesserung derArzneimitteltherapiesicherheit für alle Beteiligten schnell undIT-gestützt bereitgestellt werden.Hannelore Loskill, Bundesvorsitzende der BundesarbeitsgemeinschaftSelbsthilfe e. V, sieht den bislang nur in Papierform verfügbarenMedikationsplan als einen ersten Schritt zur Entwicklung einesvollständigen Medikationsplans auf der elektronischenGesundheitskarte. Loskill betonte, dass die Sicherheit medikamentöserTherapie insbesondere für chronisch kranke Menschen von großerBedeutung sei."Neue Möglichkeiten des bundeseinheitlichen Medikationsplanswerden sich eröffnen, wenn der elektronische Medikationsplanbarrierefrei zwischen Arzt, Apotheker, Krankenhaus und Patientelektronisch transportiert werden kann", sagte Dr. Sibylle Steiner,Dezernentin und Leiterin des Geschäftsbereichs Ärztliche undveranlasste Leistungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. AuchSteiner betonte die Notwendigkeit des Zusammenwirkens allerBeteiligten in der Arzneimitteltherapie. Ebenso wichtig sei aber aucheine eindeutige Aufgabenverteilung bei klar definiertenZuständigkeiten.Der vom 18. bis zum 19. Oktober 2018 tagende 5. Deutsche Kongressfür Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie wird von derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft veranstaltet und vomBundesministerium für Gesundheit gefördert. An der Veranstaltungnehmen rund 320 Experten aus verschiedenen Professionen teil.Vertieft wird die Thematik in parallel zu den Plenumssitzungenstattfindenden Workshops und Posterausstellungen. WeitereInformationen zu dem 5. Deutschen Kongress für Patientensicherheitbei medikamentöser Therapie finden sich im Internet unterwww.patientensicherheit2018.dePressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell