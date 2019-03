Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) - Als wichtigstes Forum für Vielfalt inDeutschland hat SWR Intendant Peter Boudgoust das MedienforumMigration bezeichnet, zu dem mehr als 160 Medienschaffende,Wissenschaftler und Politikerinnen sowie VertreterInnen vonMigrantenorganisationen am 26. März 2019 in das SWR Funkhaus nachStuttgart gekommen sind."Was genau heißt gesellschaftlicher Zusammenhalt?", fragteeingangs Anna Koktsidou, die SWR Beauftragte für Vielfalt undIntegration. Zusammenhalt sei nicht statisch und auch nicht unbedingtharmonisch, betonte Staatsministerin Annette Widmann-Mauz in ihremVortrag. Reibung erzeuge Wärme. Etwas Gutes entstehe dabei erst durchdas einigende Band des Grundgesetzes. Den vielfältigenIntegrationsmaßnahmen müsse weiterhin das Prinzip "fördern undfordern" zugrunde liegen.Der Konflikt- und Gewaltforscher Prof. Andreas Zick präsentierteErgebnisse seiner Langzeitstudie zu gruppenbezogenerMenschenfeindlichkeit in Deutschland: Menschen, die einegesellschaftliche Gruppe ablehnten, neigten auch dazu, andere Gruppenabzulehnen. Nach seiner Untersuchung gehe damit außerdem ein Abbauvon demokratischen Werten einher. Auf die Frage, was die Gesellschaftfür ihren Zusammenhalt braucht, nennt er fünf Elemente: eineWillkommenskultur, klare Zugehörigkeitskriterien und Rechte, zudemToleranz und Integrationsorientierung. Letztere werde durchVorurteile abgebaut. Deshalb müsse man Maßnahmen fortführen, dienachgewiesenermaßen Vorurteile bremsen - z.B. im Bildungsbereich.Persönliche Erfahrungen und Reaktionen auf den Anschlag inChristchurch "Was hält uns zusammen und wie halten wir das fest?" wardie anschließende Diskussion übertitelt. SWR-Moderatorin SusanneBabila fragte die Podiumsgäste zunächst, was sie selbst in punktoZugehörigkeit erlebt haben. Spiegel-Korrespondent Hasnain Kazimsagte, angesichts seiner dunklen Haut werde er häufig nach seinerHerkunft gefragt. Grundsätzlich sei das Interesse legitim. Dochkeiner habe ein Anrecht darauf, jederzeit seine Familiengeschichte zuerfahren. Wenn er mit seinem deutschen Geburtsort antworte unddennoch weiter gefragt werde, empfinde er dies als übergriffig.MDR-Reporterin Ine Dippmann wurde 2016 bei einer Legida-Demonstrationvon einer Frau geschlagen. Sie erklärt sich die starkerechtspopulistische Bewegung mit der Enttäuschung über eine nichtgelungene Zugehörigkeit. Die Medien haben beim Thema Zusammenhalteine große Verantwortung, waren sich alle Podiumsgäste einig.Allerdings stellte Gökay Sofuoglu, der Bundesvorsitzende derTürkischen Gemeinde Deutschland, fest, habe es nach der gewalttätigenSilvesternacht von Köln über 30 Diskussionssendungen in ARD und ZDFgegeben, während er nach dem Attentat von Christchurch keine gesehenhabe. SWR Chefredakteurin Gabi Biesinger wie auch StaatsministerinWidmann-Mauz zeigten sich vom Verhalten der neuseeländischenPremierministerin beeindruckt, die sich umgehend mit den Opfernsolidarisiert habe. Prof. Andreas Zick fügte hinzu, auch Norwegenhabe sich nach dem Breivik-Attentat gefragt, wie ein Mensch aus deneigenen Reihen zu einer solchen Gewalttat gekommen sei und was diesüber die eigene Gesellschaft aussage. Diese Kultur derSelbstreflexion vermisst der Konfliktforscher in Deutschland: "Wirneigen dazu, nach staatlichen Regeln zu rufen, zu delegieren und zubürokratisieren".Das Medienforum Migration hat sich in den über 30 Jahren seinesBestehens zu einer der größten Fachtagungen zum ThemenbereichMigration und Medien entwickelt. Alle zwei Jahre treffen sich beimSWR in Stuttgart Medienschaffende, Vertreterinnen und Vertreter ausWissenschaft und Politik, von Migrantenorganisationen, den Kommunen,des Kulturbereichs oder interessiertes Publikum, um über aktuelleEntwicklungen zu sprechen.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell