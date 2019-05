Experten beraten über Probleme und Chancen der Integration

ULM (dpa-AFX) - Um Schwierigkeiten bei der Integration geht es ab Montag in Ulm.



Die Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen kommen in der Donaustadt zu ihrer Bundeskonferenz zusammen. Das Thema der zweitägigen Beratungen lautet "Vielfalt: Herausforderung und Chance für unser Land." Zu den Problemen bei der Integration gehört etwa, dass noch immer viele Zuwanderer nicht gut genug Deutsch sprechen. Vor Beginn der Beratungen gibt es am Montag (12.00 Uhr) eine Pressekonferenz unter anderem mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU)./bur/DP/he