Experten aus der Kommunikationsbranche diskutieren auf der Cision World Tour London neue Chancen und das Zeitalter der Innovation von PR

Führungspersönlichkeiten von Cision, CIPR, Mischief, Telefónica UKund The Future Laboratory stellen die Zukunft von PR vorLondon (ots/PRNewswire) - Kommunikationsexperten erklärten bei derCision World Tour(https://www.multivu.com/players/English/8085851-cision-world-tour/)London am Dienstag (6. Juni) vor einem voll besetzten Saal, dassKommunikatoren jetzt endlich die Möglichkeit besäßen, denFührungskräften von Unternehmen zu zeigen, wie großartig sie sind undwie wichtig ihre Arbeit ist.Eine Reihe von Referenten, darunter Nicola Green, Director ofCorporate Affairs von Telefónica UK, Chris Sanderson, Mitgründer vonThe Future Laboratory, und Lucy Hart, Head of Influence von Mischief,sprachen im renommierten Ham Yard Hotel im Zentrum Londons vor PRsund Kommunikatoren über die Zukunft von PR und das neue Zeitaltermoderner Kommunikation.Kevin Akeroyd, CEO von Cision (http://www.cision.co.uk/),eröffnete die Veranstaltung und erklärte, dass jetzt die Zeit fürEarned Media gekommen sei, einschließlich PR und Medienbeziehungen,den ihnen zustehenden Platz im Marketingmix einzunehmen und ihrenrechtmäßigen Anteil an Marketingbudgets zu erhalten. "Konsumentenlieben zuverlässige Drittparteien, und die Erkenntnis, dassUnternehmen bisher nicht ausreichend in Earned Media investierthaben, kommt jetzt. Es bietet sich uns eine enorme Chance, aber wirdürfen keinesfalls mit Althergebrachtem fortfahren. Wir müssen inDaten, Technologie und Messung investieren."Während der Fragen und Antworten-Sitzung des Diskussionsforums,die ein Teil der Serie zur Untersuchung der Zukunft von Kommunikationgemeinsam mit Führungspersönlichkeiten und Influencern aus derBranche ist, erklärte Green von Telefónica UK, dass dank derEntwicklung von Innovationen in der Branche, PR-Fachleute jetzt dieChance hätten, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Geschäftszielevon Unternehmen zu beweisen."Wenn wir zu unseren Geschäftszielen beitragen können, danngarantiere ich Ihnen, dass Ihnen auch der Vorstand aufmerksam zuhörenwird", erklärte Green.Hart von Mischief sagte, dass Kunden jetzt mit zunehmend größerenPR-Budgets zu Mischief kämen, da die Unterstützung von InfluencerMarketing weiter steige.Hart fügte hinzu, dass Innovation zum Wachstum derKommunikationsbranche beitragen werde. "Wir müssen etwas lockererwerden. Wir müssen bereit sein, innovativer und aggressiver zu werdenund unser Stück des Kuchens verlangen", fügte Hart hinzu. "Denngerade bei der Schaffung von Dialog, Konversationen und Inhalten, dieMenschen aufmerksam verfolgen, leisten wir hervorragende Arbeit!"Jack MacKenzie, President von CIPR, stimmte dem zu und sagte: "Wirmüssen aufhören, nur in die Namen dessen verliebt zu sein, was wirtun. Egal ob Sie es Influencer Relations, PR oder strategischeKommunikation nennen; dem Kunden oder Ihrem Chef ist das vollkommenegal. Alles was sie erwarten, sind Ergebnisse."Der Mitgründer von The Future Laboratory, Chris Sanderson, machteeine Reihe mutiger Voraussagen über die Herausforderungen, denenVerbrauchermarken gegenüberstehen, und wie Technologie die Zukunftvon Kommunikation formen wird. Er begründete dies mit der Tatsache,dass sich die Art und Weise laufend verändert, wie Konsumenten aufInhalte reagieren. So sagte Sanderson zum Beispiel, dass es vieleMenschen bevorzugten, Inhalte ohne Ton anzusehen. Der Großteil derVideos in Facebook Newsfeeds werde mit ausgeschaltetem Lautsprecherangesehen und Kommunikatoren müssten Trends wie diese kennen, umeffektive PR-Kampagnen entwickeln zu können.Chris Lynch, CMO von Cision, erklärte, wie Marken, darunter auchgroße Konzerne, jetzt feststellen, dass die Kombination interessanterStories mit Datenwissenschaft die richtigen Influencer Identifiziert,mit denen sie ihre Stories teilen können, dass sie es ihnenermöglicht, Inhalte zu entwickeln, die gelesen werden, und dass sieletztlich damit auch die Abdeckung mit dem Kundenverhalten verbindenkönnen.Die 2017 Cision World Tour besteht aus einer Reihe vonVeranstaltungen, die mit Branchenführern und Influencern die Zukunftder Kommunikation untersuchen. Nach der, in den USA im April mitVeranstaltungen in Chicago, San Francisco und New York begonnenenTour, fand am 6. Juni 2017 der erste europäische Event in Londonstatt. Der nächste Stopp der Tour ist am 8. Juni in Paris. WeitereInformationen über die nächste Veranstaltung in Ihrer Nähe finden Sieauf worldtour.cision.com und Sie können sich der Diskussion aufTwitter @Cision (https://twitter.com/Cision) mit dem Hashtag#CisionWorldTour(https://twitter.com/search?q=%23CisionWorldTour&src=typd)anschließen.Über Cision:Cision ist ein führendes Unternehmen fürMedienkommunikationstechnologie und -analyse, das es Vermarktern undKommunikatoren ermöglicht, ihre Earned Media-Programme in Kombinationmit zahlungspflichtigen und eigenen Kanälen zur Verstärkung derunternehmerischen Auswirkung effektiv zu verwalten. Als Erfinder derCision Communications Cloud(TM), der ersten cloudbasierten Plattformfür Earned Media ihrer Art, hat Cision hochmoderne Daten, Analytik,Technologie und Dienstleistungen in einem einheitlichesKommunikationsökosystem zusammengeführt, das Marken für den Aufbaukonsistenter, sinnvoller und dauerhafter Beziehungen zu Influencernund Käufern verwenden können, um ihren Einfluss im Marktplatz zuvergrößern. Weitere Informationen finden Sie auf www.cision.com oderfolgen Sie @Cision auf Twitter.