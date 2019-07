Experten-Tipps gegen Vergesslichkeit im Alltag (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wer oft etwas verlegt oder vergisst, kann die Zerstreutheit mitHilfsmitteln oder Strategien in den Griff bekommen. Zum Beispielsollten wichtige Gegenstände - wie etwa der Schlüsselbund - einenbestimmten Platz im Haushalt haben, an dem man sie immer ablegt."Früher gab es den Knoten im Taschentuch, der uns an wichtige Dingeerinnert hat. Heutzutage kann die Technik helfen", erläutert imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" Sebastian Markett, Professorfür Molekulare Psychologie an der Humboldt-Universität Berlin. DerKalender des Handys kann per SMS und Klingelton signalisieren, dassGeburtstage und Termine anstehen. Die digitale Umgebungskarte auf demSmartphone dient zudem als Orientierungshilfe, wenn man etwa einmalvergessen hat, wo das Auto abgestellt wurde. Außerdem gibt esmittlerweile Schlüsselanhänger, die auf Klatschen reagieren und sichakustisch bemerkbar machen. Oder man kann sie mobil anfunken.Allerdings hat das Mobiltelefon auch seine Kehrseite. Es gibt lautMarkett Hinweise darauf, dass eine starke Nutzung vonSocial-Media-Apps genau auf die Gehirnstrukturen wirkt, "die auch mitder Schusseligkeit in Verbindung stehen". Der Psychologe rät, dasSmartphone öfter auf lautlos zu stellen, damit man nichtalarmgetrieben den Alltag erlebt.In der aktuellen "Apotheken Umschau" erklärt Markett, warumalltägliche Vergesslichkeit in den meisten Fällen normal ist undwarum Schusseligkeit in der Familie liegt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell