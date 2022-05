Experten-Talk beim Marketing Club Hamburg: Customer Experience - vom Schlagwort zur gelebten Realität

Hamburg (ots) -Wie die jüngst veröffentlichte Studie 'European Marketing Agenda 2022' des DMV - Deutscher Marketing Verband zeigt, gehört 'Customer Experience' aktuell zu den Top-Themen der europäischen Marketing-Verantwortlichen. Anlass für den Marketing Club Hamburg, dieses Thema am 3. Mai 2022 unter dem Motto 'Managing the Gap' in den Mittelpunkt einer ersten physische Veranstaltung nach der langen Lockdown-Phase zu stellen.Das Besondere an dieser Veranstaltung: Das Thema wurde gleich von drei namhaften Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Nach einer Sensibilisierung über die grundsätzliche Notwendigkeit eines überzeugenden und widerspruchsfreien Markenerlebnisses über sämtliche Kundenkontaktpunkte hinweg wurde die besondere Bedeutung sowohl aus Online- wie auch aus Offline-Perspektive dargestellt. Mit höchst spannenden und überzeugenden Vorträgen des bekannten Marktforschungsunternehmens KANTAR, der Internet-Größe Google sowie des Versicherungsspezialisten ERGO.Die Veranstaltung hat verdeutlicht, wie wichtig die markenkonforme Gestaltung jedes einzelnen Kundenerlebnisses in der unternehmerischen Praxis ist - sei es über die Freundlichkeit und Beratungsqualität im persönlichen Kundengespräch oder über den Klickaufwand im Internet. "Früher wurde der Markenerfolg häufig nur mit der Qualität der übergreifenden Kommunikationskampagne in Verbindung gebracht - heute weiß man, wie wichtig die Umsetzungsqualität jedes noch so kleinen operativen Umsetzungsdetails für die Wahrnehmung einer Marke ist", so die Zusammenfassung von Marketing Club Hamburg-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle.Für die Marketingverantwortlichen bringt dieses Thema im internen Zusammenspiel aller Unternehmensverantwortlicher eine ganz neue und für die Kundenzufriedenheit enorm wichtige Gestaltungs- und Koordinationsaufgabe mit sich: Neben einer lückenlosen Bestandsaufnahme sämtlicher in der Wahrnehmung der Kunden wichtigen Kontaktpunkte und der Einschätzung der jeweiligen Umsetzungsqualität nämlich die Diskussion, wie etwaige Umsetzungslücken behoben werden können. "Und genau dazu hat die Veranstaltung enorm wichtige Impulse geliefert", so Merkle weiter.Der Marketing Club Hamburg freute sich über 120 Marketing-Experten aus Hamburg und dem gesamten Bundesgebiet bei dieser Hybridveranstaltung aus dem Mindspace Hamburg.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deLinkedin: https://de.linkedin.com/company/marketing-club-hamburg-e.v.Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHtwitter: https://twitter.com/MCHHeVPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell