Unterföhring (ots) -Das ist die Haute Cuisine der Pâtisserie: Bei "Das große Backen -Die Profis" tritt ab Sonntag, 19. Mai 2019, um 17:45 Uhr, in SAT.1die Crème de la Crème der Backkunst zum Wettstreit um den goldenenCupcake und 10.000 Euro an. Die Jury aus Tortendekorateurin BettinaSchliephake-Burchardt und dem mehrfach zum "Pâtissier des Jahres"gekürten Christian Hümbs erhält hochkarätige internationaleUnterstützung: Günther Koerffer ist Hofkonditor und hat die höchsteroyale Torte der Welt für die Hochzeit von Kronprinzessin Victoriaund ihrem Mann Daniel gebacken!Bei "Das große Backen - Die Profis" wetteifern in vier FolgenTeams miteinander, die aus jeweils zwei Profis bestehen. In jederFolge fordert die Jury die Kandidaten in zwei Challenges heraus:Während in der Miniatur-Challenge makellose, erstklassige Törtchenhergestellt werden sollen, verlangt die Schaustück-Challenge denKonditoren beim Zaubern von imposanten Meisterwerken kreativeHöchstleistungen ab."Das große Backen - Die Profis", Folge eins von vier, moderiertvon Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions - amSonntag, 19. Mai 2019, um 17:45 Uhr in SAT.1.