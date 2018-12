Düsseldorf (ots) -A.T. Kearney Partner Christian Malorny und Thomas Luk diskutierenmit hochkarätigen Gästen über Zukunft der MobilitätSitzen wir bald alle in Flugautos, um von A nach B zu kommen? Wiesieht ein Startup-Gründer das Potential neuerMobilitätsdienstleistungen für das Leben in Mega-Cities mit 200Millionen Einwohnern? Und was sagt ein deutscher Auto-CEO, worauf esin China wirklich ankommt?Nur drei von vielen Fragen, die im neuen Podcast "We Drive"beantwortet werden. A.T. Kearney Partner und Automotive ExpertenChristian Malorny und Thomas Luk diskutieren ab sofort regelmäßig mithochkarätigen Gästen über Zukunftsthemen der Mobilität."We Drive" ist der Podcast für alle, die sich für Insights undPersönlichkeiten aus der Welt der Mobilität interessieren. Ob CEO,Kreativ-Direktor, Startup-Gründerin oder Wissenschaftlerin - in "WeDrive" wird ihnen auf den Zahn gefühlt.Themen und Gäste sind dabei u.a.:- Tom Kirschbaum, Gründer & Geschäftsführer door2door, "MobilityStartups - Wie sie weltweit unsere Mobilität verändern"- Oliver Handlos, Kreativdirektor Scholz & Friends, "Premium Autos- Luxusschlitten von gestern oder zukünftige Hoffnungsträger derOEMs?"- Franz Jung, Vice President Envision, "Wie tickt der chinesischeAutomarkt? Insights aus der Geschäftswelt im Reich der Mitte"Die Pilotfolge finden Sie unter www.atkearney.de/wedriveÜber A.T. KearneyA.T. Kearney ist eine der weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätigeKonzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seineKlienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrerOrganisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunktstehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation undNachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- undLieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heutebeschäftigt A.T. Kearney über 3.600 Mitarbeiter in über 40 Ländernder Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unter:www.atkearney.dewww.twitter.com/ATKearneyDACHPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell