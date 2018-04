Experten: Internet-Handel bringt viele gefährliche Produkte auf Markt

MAINZ (dpa-AFX) - Von spionierenden Puppen bis zu störenden Radioweckern: Über den Internethandel gelangen Experten zufolge viele gefährliche Produkte auf den deutschen Markt.



Der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Wilhelm Eschweiler, sprach am Montag in Mainz von einer wahren Flut. Der Online-Handel sei schwer kontrollierbar und eine echte Herausforderung. Eschweiler eröffnete bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz eine Wanderausstellung der Agentur, die noch bis zum 27. April beanstandete Produkte zeigt.

Die Schau "Aus dem Verkehr gezogen - Spionagegeräte und gefährliche Produkte" umfasst ein Exemplar der sprechenden Puppe "Cayla", die 2017 für Schlagzeilen gesorgt hatte. Sie hat ein Mikrofon und eine Funkverbindung, kann Gespräche aufzeichnen. Dritte können mithören, wenn sie die Funkverbindung knacken. Die Netzagentur hatte sie als "versteckte sendefähige Anlage" eingestuft und vom Markt genommen.

Zu sehen sind leicht brennbare Steckdosen, störende Funkkopfhörer oder eine Smartwatch - eine Uhr, mit der etwa Eltern per GPS ihre Kinder orten und Gespräche belauschen können. Auch ein Radiowecker, der Flughafen-Landesysteme durcheinanderbringen kann, sowie ein in einer Zigarettenpackung versteckter Störsender, der beispielsweise Notrufe verhindern kann, befinden sich unter den Exponaten.

Eschweiler zufolge wurden allein 2017 von der Marktüberwachung der Netzagentur rund 460 000 Angebote für gefährliche Produkte aus dem Internet genommen. Bei rund 240 000 ausländischen Artikeln sei die Einfuhr nicht gestattet worden./chs/DP/fba