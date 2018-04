Experten in Erklärungsnot – Jetzt ist Trump schuld

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

erinnern Sie sich noch an die Wahl Donald Trumps vor rund 17 Monaten? Vermeintliche Experten behaupteten damals, dass Trump den Börsen massiv schaden würde. Doch weit gefehlt. Schließlich zogen die Aktienmärkte 2017 massiv an. Und jetzt?

Derzeit gehen die Kurse etwas in die Knie und mit Trumps Handelskrieg oder seinem Streit mit Amazon haben die Medien natürlich den US-Präsident als Schuldigen ausgemacht. Sie wissen es natürlich besser: Die aktuelle Kursentwicklung entscheidet darüber, wie einzelne Nachrichten interpretiert werden und nicht umgekehrt. Auch wenn uns die Medien permanent etwas anderes glauben machen wollen. Das bedeutet:

Börsenkurse bewegen sich in Trends. In den vergangenen Monaten ging es an den Märkten nach oben und alle „schlechten“ Nachrichten wurden abgeschüttelt oder sogar noch positiv interpretiert. Derzeit ist es umgekehrt. Wir konzentrieren uns daher ausschließlich auf die Kurse und die arbeiten nach wie vor diesseits und jenseits des Atlantiks an einer Bodenbildung. Aus saisonaler Sicht dürften die Gewinnchancen für die kommenden Wochen und Monate eher auf der Unterseite liegen.

Hier können Sie sich anmelden

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion