Experten der AMADEUS Group sehen Zins-Entwicklung als wichtiges Zeichen für Anleger

Limburg (ots) - Immobilien bleiben dank EZB-Zinspolitik auch inZukunft attraktive Anlageform. Die jüngsten Signale von der EZBmachen deutlich, dass eine Zinssteigerung auch in der mittleren Fristkaum zu erwarten ist. Selbst weitere Zinssenkungen können nichtausgeschlossen werden. Laut Einschätzungen der AMADEUS Group könnenAnleger damit voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2020 weiterhin mitbesonders günstigen Kreditzinsen für die Immobilienfinanzierungrechnen. Die genauen Maßnahmen geben die EZB und deren scheidenderPräsident Draghi im September bekannt.Anhaltende Konjunkturflaute zwingt EZB zum HandelnUrsache für die weiterhin lockere Geldpolitik in der EU ist nebengeringer Inflation vor allem die schwächelnde Wirtschaft in vielenGebieten des Währungsraumes. Die unsichere politische Lage tuthierfür ihr Übriges - wachsender Protektionismus und politischeKonflikte hemmen die Konjunktur und lassen das Ende derNiedrigzinspolitik der EZB damit in die Ferne rücken. Auch mit derkommenden EZB-Präsidentin Lagarde dürfte sich laut Bewertungen derAMADEUS Group an dieser Situation zunächst nichts ändern. Während dieweiteren Auswirkungen für die Volkswirtschaft umstritten sind, sinddie Folgen für Anleger eindeutig. Immobilienanlagen werden auchkünftig im Portfolio vieler Investoren eine bedeutende Rolleeinnehmen.AMADEUS Group rät Anlegern von der aktuellen Situation zuprofitierenAuch Kleinanleger können von den EZB-Maßnahmen weiterhinprofitieren und mit günstigem Fremdkapital finanzielle Sicherheitdurch eigene Immobilien schaffen. Langfristige Renditen machenhochwertige Immobilien im richtigen Umfeld zur sinnvollenAltersvorsorge. AMADEUS-Geschäftsführer Dirg Parhofer erklärt: "Vieleklassische Anlageformen, die auf höhere Zinsen angewiesen sind, sindlängst keine Alternative mehr. Doch gleichzeitig öffnen sich dankgünstiger Kreditmöglichkeiten viele neue Türen. In Immobilien zuinvestieren ist und bleibt ein Garant für eine sichere Zukunft, vonder nun immer Menschen profitieren können." Besonders attraktiv kannder Einsatz von Fremdkapital durch zusätzliche Hebelwirkungen werden,mit denen sich die Rendite erhöht: Hebelwirkungen (auch LeverageEffekt genannt) treten auf, wenn die Netto-Einnahmen einervermieteten Immobilie die Fremdkapitalkosten übersteigen.Die AMADEUS Group will auch zukünftig gemeinsam mit ihrenFinanzierungspartnern Anleger bei ihrem Traum unterstützen und freutsich, einen wichtigen Beitrag für mehr Unabhängigkeit vonwirtschaftlichen und politischen Entwicklungen zu leisten.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in derWohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 alsVorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.