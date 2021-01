Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Schwalbach am Taunus (ots) - Wissenschaftlich fundiert und verständlich erklärt: Auf dm.de startet eine Wissensplattform zu Alltagsfragen und Tipps rund um die Haut und deren PflegeDas Thema Haut ist ungemein facettenreich und viele Fragen zum Schutz oder zur richtigen Pflege begleiten viele Menschen ein Leben lang: Vom Schutz der Haut im Kindesalter, über Akne, die erste Rasur bis hin zu beginnenden Fältchen. Darüber hinaus betreffen viele Alltagsfragen zum Thema "Haut" den ganzen Körper: Schleimhäute, die Kopfhaut oder auch die Haut im Intimbereich: Was tun bei trockener Kopfhaut? Worauf muss ich bei der richtigen Mundpflege achten? Ist eine Nass- oder Trockenrasur die Richtige für mich? Diese und viele weitere Fragen stehen im Fokus der neuen Wissensplattform #ExpertenHautnah von Procter & Gamble (P&G) und dm-drogerie markt: Ein Team aus Wissenschaftler*innen widmet sich ausführlich den vielen Fragen im Alltag, gibt Tipps und erklärt in verständlicher Weise, was für sie die Faszination "Haut" ausmacht.Faszination Haut - aus der Sicht von Expert*innenDie Suche nach verlässlichen Informationen und Produkten läuft heute zunehmend über das Internet. Auf die Qualität der Suchergebnisse ist dabei allerdings nicht immer Verlass. So kursieren in Online-Formen viele veraltete oder auch unzutreffende Aussagen. Vertrauenswürdiges Expertenwissen online ist also gefragter denn je, gerade in Zeiten in denen persönliche Kontakte und Gespräche nicht immer möglich sind. Auf dm.de stellen Expert*innen von P&G und aus dem P&G-Netzwerk umfassendes Wissen zur Verfügung, kümmern sich um Fragen und verraten ihre besten Tipps. Unterschiedliche Formate - ausführliche Beiträge, Meldungen, Infografiken, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Erklärvideos - bilden eine spannende und abwechslungsreiche Wissens-Plattform, auf die Verbraucher*innen jederzeit Zugriff haben. Zudem umfasst #ExpertenHautnah auch interaktive Formate, wie Instagram Livetalks.Kristina Bulle, Chief Marketing Officer P&G DACH, erklärt die Besonderheit der Plattform: "Gemeinsam mit den Kolleg*innen von dm wollten wir ein niederschwelliges Beratungs- und Wissensangebot rund um Haut, unserem größten Organ, schaffen. Die Expertinnen und Experten beleuchten nicht nur die Vielseitigkeit der Haut, sondern geben auch fundiertes Wissen und konkrete Empfehlungen weiter - und das ganz einfach und verständlich aufbereitet."Die ersten Beiträge zu Männerrasur, Kopfhautpflege Gesichtspflege, Mund- und Zahnpflege sowie Intimhygiene sind seit Ende November live und für 2021 läuft derzeit die Themenplanung.Ob es um ein konkretes Problem oder eine spezielle Frage geht oder einfach nur darum, tiefer in die Materie einzutauchen - #ExpertenHautnah bringt uns allen die Haut ein Stück näher: https://www.dm.de/tipps-und-trends/themenwelten/experten-hautnahÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (http://www.pg.com) und www.twitter.com/PGDeutschland (http://www.twitter.com/PGDeutschland).Über dm-drogerie marktBei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 62.500 Menschen in über 3.700 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erreichen. Die rund 41.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. Das Sortiment des beliebtesten überregionalen Drogeriemarkts Deutschlands (https://newsroom.dm.de/pressreleases/kundenmonitor-2020-dm-begeistert-kunden-und-ist-beliebtester-uberregionaler-drogeriemarkt-deutschlands-3035497) bietet eine umfassende Auswahl an Produkten. Das drogistische Angebot umfasst neben Gesichts- und Körperpflege, Kosmetik und Düften auch Produkte aus den Bereichen Ernährung, Haushalt, Hygiene, Foto, Gesundheit und Tiernahrung. Die dm-Kunden schätzen zudem eine kompetente und typgerechte Beratung durch geschulte Mitarbeiter. Neben bekannten Markenartikeln finden Kunden in allen Sortimentsbereichen eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea (https://www.dm.de/dm-marken/balea/) oder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde (https://www.dm.de/dm-marken/alverde).Procter & Gamble Pressekontakt:P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Taunus Luisa Bisswanger, Tel.: 0173 61 822 85, E-Mail: bisswanger.l@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell