Experte warnt vor amerikanisch-russischem Konflikt in Syrien

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien hat der Nahost-Experte Guido Steinberg vor einem US-Militärschlag in dem Land gewarnt.



"Das Risiko, dass sich die Spannungen zwischen den USA und Russland zuspitzen, ist deutlich größer als der Nutzen, den ein US-Angriff auf Assads Militär hat", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Donnerstag). "Es ist nicht auszuschließen, dass die Amerikaner einen russischen Soldaten in Syrien treffen, die dort präsent sind", sagte der Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das berge eine enorme Gefahr.

"Das Regime setzt Giftgas ein, um die Bevölkerung zu terrorisieren und die Menschen aus den Rebellengebieten zu vertreiben. So war es 2013 und Anfang vergangenen Jahres", sagte Steinberg. Ernste Konsequenzen habe es für Machthaber Baschar al-Assad nicht gegeben, weil Russland und der Iran ihre schützende Hand über ihn halten.

Schon vor einem Jahr hatten die USA nach einer Giftgasattacke eine syrische Luftwaffenbasis bombardiert. Das habe keinerlei Auswirkungen auf die Lage in Syrien und auf die Fähigkeit der Assad-Führung gehabt, weiter Giftgas einzusetzen, sagte Steinberg.

Für eine westliche Intervention im kriegszerrütteten Syrien ist es nach Auffassung Steinbergs zu spät. "Eine Militäraktion gegen Assad wäre nicht möglich, ohne gegen die Russen zu kämpfen. Und das ist keine Option."/laj/DP/zb