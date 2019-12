Experte: Kundenfrequenz könnte Mieten von Kaufhäusern beeinflussen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Besucherzahl in Kaufhäusern könnte nach Einschätzung eines Handelsexperten für die Mietberechnung relevant werden.



Eine entsprechende Änderung werde derzeit in der Branche diskutiert, sagte Marco Atzberger, Mitglied der Geschäftsführung im Kölner Handelsforschungsinstitut EHI, der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit würden Mieten von Kaufhäusern häufig am Umsatz bemessen. Doch immer häufiger bieten Geschäfte einen Lieferservice von gekauften Produkten an - der direkte Umsatz im Laden bleibt dann aus. Es werde daher mit dem Gedanken gespielt, ob nicht die Anzahl der Besucher die "fairere Währung" ist, so Atzberger.

Auch unabhängig von der Miete werde die Kundenfrequenz für den stationären Handel gerade wegen der Online-Konkurrenz immer wichtiger, so der Handelsverband Deutschland. "Ohne entsprechende Besucherzahlen im Geschäft ist es sehr schwierig, ausreichend Umsatz zu generieren", teilte Sprecher Stefan Hertel mit. Gerade in der Vorweihnachtszeit zögen viele Menschen ohne konkrete Geschenkidee los und ließen sich in der Innenstadt inspirieren. "Profitieren können davon logischerweise nur die Läden, die auch viele Besucher anziehen", so Hertel./trh/DP/zb