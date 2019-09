Experte: Größte CO2-Produzenten haben Erwartungen teils enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die größten CO2-Produzenten der Welt sind beim Klimagipfel der Vereinten Nationen nach Einschätzung eines Experten teilweise hinter den Erwartungen zurückgeblieben.



"Es gab nicht die Art von Klarheit und die eindeutigen Aussagen, die wir von diesen Ländern sehen wollen würden", sagte der Direktor der International Climate Initiative vom World Resources Institute, David Waskow. So habe Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede nicht erklärt, wie sie beim Klimaschutz weiter vorgehen wolle und welche Rolle der EU dabei zukommen solle. Auch der chinesische Außenminister Wang Yi sei in seinem Beitrag vage geblieben.

Positiv aufgefallen sei unter den europäischen Anführern Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit konkreten Aussagen wie seiner Forderung nach einer EU-weiten Reduzierung von Kohlenstoffdioxid um 55 Prozent bis 2030. Damit unterstütze er letztlich auch den Kurs der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, meint Waskow. Ansonsten hätten vor allem kleinere und mittelgroße Länder, die oft direkt vom Klimawandel betroffen sind, erhöhtes Engagement für eine verschärfte Gangart inmitten des Klimawandels gezeigt.

Deutsche Umwelt- und andere Nichtregierungsorganisationen gingen mit Merkel hart ins Gericht - und nahmen die Rede der Kanzlerin zum Anlass für neue Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. "Angela Merkel war in New York erneut mutlos - sie hat es versäumt, eine Erhöhung der ungenügenden deutschen sowie europäischen Klimaziele anzukündigen", erklärte der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger.

Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser forderte von der Bundesregierung ein neues Klimapaket, "das schnell und deutlich CO2 spart" und verbindliche Maßnahmen enthält. Man habe "mehr Mut und mehr Ehrlichkeit" von der Kanzlerin erwartet, monierte auch Jan Kowalzig von der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. "Das Klimapaket (...) taugt nicht dafür, die Klimaschutzziele für 2030 zu erreichen oder die fortgesetzte Missachtung des Pariser Klimaschutzabkommens zu beenden."/scb/DP/zb