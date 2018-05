Expersoft wurde bei den WealthBriefing European Awards 2018 als beste Front Office-Lösung ausgezeichnet

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) -Expersoft Systems, einer der führenden europäischenFinanzdienstleister, wurde am 26. April im Rahmen der WealthBriefingEuropean Awards 2018 (http://clearviewpublishing.com/events/wealthbriefing-european-awards-2018/) in der Londoner Guildhall mit demrenommierten Best Front Office Solution Award ausgezeichnet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/686012/Expersoft_Systems_Logo.jpg )Bei der Preisverleihung präsentierten sich die besten Anbieter ausden globalen Gemeinschaften des Privatbankings, derVermögensverwaltung und der zuverlässigen Finanzberater. Die Preisedienen dazu, Unternehmen, Teams und Personen anzuerkennen, die nachMeinung einer hoch angesehenen Jury "im Jahr 2017Innovationsfähigkeit und herausragende Leistung demonstriert haben".Bei der Vergabe der Auszeichnung an Expersoft, der besten FrontOffice-Lösung, verwiesen die Juroren ausdrücklich auf das"ganzheitliche Software-Angebot von Expersoft", das alle genanntenFunktionen abdeckt und die Sicht auf die Welt derFinanzdienstleistungen eröffnet."Philipp Bisang, CEO Expersoft, sagte: "Wir fühlen uns geehrt,diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten zu haben. Unser Zielist es immer, die innovativsten Lösungen für unsere Kunden zu bieten- Lösungen, die ihre Bedürfnisse heute erfüllen und ihre Bedürfnissevon morgen voraussehen. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für dasEngagement, und die harte Arbeit unseres Teams und zeigt, warum soviele Finanzdienstleister, ob groß oder klein, unsereFinanzdienstleistungsprodukte nutzen."Der CEO von ClearView Financial Media und der Herausgeber vonWealthBriefing, Stephen Harris, gratulierte den Gewinnern als Erster:"Die Firmen, die bei diesen Auszeichnungen triumphierten, sind allewürdige Gewinner, und ich möchte meine herzlichsten Glückwünscheaussprechen. Diese Auszeichnungen wurden ausschließlich auf derGrundlage der Einsendungen der Teilnehmer und ihrer Antworten aufeine Reihe von spezifischen Fragen bewertet, die im Hinblick auf dieKundenerfahrung und nicht quantitativen Leistungsmetriken beantwortetwerden mussten ... Mit diesen Auszeichnungen werden die bestenBetreiber in der privaten Abnehmerindustrie ausgezeichnet - dieSchlagworte des Bewertungsprozesses waren "Unabhängigkeit","Integrität" und "echter Einblick" - so dass die Auszeichnungenwirklich die Exzellenz in der Vermögensverwaltung widerspiegeln."Expersoft SystemsExpersoft bietet Portfolio- undVermögenswerwaltungs-Plattform-Lösungen sowie Dienstleistungen fürVermögensverwalter, Banken, Family Offices und andereFinanzdienstleister an." Mit mehr als 200 Mitarbeitern betreutExpersoft weltweit mehr als 600 Kunden mit Hauptsitz in Steinhausenund regionalen Niederlassungen in Luxemburg, Stuttgart, London,Dubai, Singapur, Hongkong, Panama und SãoPaulo.http://www.expersoft.comClearView Financial Media LtdClearView Financial Media wurde 2004 von CEO Stephen Harrisgegründet und bietet qualitativ hochwertige Informationen füranspruchsvolle Privatkunden. In London ansässig, aber mit einemwahrhaft globalen Fokus, veröffentlicht ClearView die WealthBriefingNachrichtengruppe, zusammen mit Forschungsberichten und Newslettern,und führt außerdem ein globales Thought-Leadership-Event-Programmdurch.http://www.clearviewpublishing.comPressekontakt:Sener Arslaninfo@expersoft.com+41-41-748-10-10Original-Content von: Expersoft Systems, übermittelt durch news aktuell