Experimentelle Studie: Content Marketing ist König

Köln (ots) - In seiner Abschlussarbeit im MasterstudiengangWirtschaftspsychologie (M.Sc.) an der Hochschule Fresenius in Kölnhat sich Johannes Müller mit dem Thema Content-Marketing beschäftigt.Unter dem Titel "Content is king - but who is the king of kings? Theeffect of content marketing, sponsored content & user-generatedcontent on brand responses" hat er in einer experimentellen Studiemit 156 Probanden die Wirkung verschiedener Content-Marketing-Formenmiteinander verglichen.Heimwerkermärkte, Krankenkassen oder Kosmetikartikelhersteller:Über alle Branchen hinweg gilt Content-Marketing als wichtigesMarketing-Tool. Unternehmen bewerben nicht mehr ausschließlich ihreProdukte, sondern bieten ihren Zielgruppen zusätzliche Inhalte an,zum Beispiel Ratgeber-Tipps auf YouTube, Facebook oder ihrerInternetseite. Die Ziele: ein positives Image schaffen, neue Kundengewinnen und bestehende an die Marke binden. Neben demContent-Marketing zählen Sponsored und User-generated Content zuweiteren erfolgversprechenden Werbeformen. Beim Sponsored Contentbezahlt ein Unternehmen einen Content Producer zum Beispiel einenYouTuber dafür, dass ein Video über ein Produkt gemacht wird. Dabeigibt es einen Hinweis, dass es sich um gesponserte Inhalte handelt.User-generated Content hingegen steht für Medieninhalte, die nichtvom Anbieter, sondern von den Nutzern erstellt werden. Doch welchedieser Werbeformen ist wirksamer? Wie nehmen die Empfänger sie wahr?Gibt es einen "König des Contents"?Mit diesen Fragen hat sich Johannes Müller in seiner Masterarbeitbeschäftigt. Dabei hat er die drei Werbetypen Content-Marketing,Sponsored Content und User-generated Content in einer experimentellenStudie miteinander verglichen. Im Rahmen seines Experiments habensich insgesamt 156 Probanden drei unterschiedliche "Let´splay"-Spielvideos auf YouTube angeschaut. In demContent-Marketing-Szenario wurden die Namen des Spiels, desHerstellers und des angestellten YouTubers genannt. Quelle des Videoswar in diesem Fall eindeutig der Hersteller des Spiels. Zu Beginn desSponsored-Content-Videos wurde darüber hinaus der Vermerk "gesponsertvon" eingeblendet und der YouTuber zeigte das Video auf seinemeigenen YouTube-Channel. Das Video der User-generated-Situationähnelte dem des Sponsored-Content-Videos. Die Unterschiede: Es gabkeinen Sponsoring-Hinweis und keinen Link zum Hersteller. Dadurchwurde dem Zuschauer der Eindruck vermittelt, dass es sich um einenunabhängigen YouTuber handelt. Anschließend beantworteten dieProbanden Fragen unter anderem zu ihrer Einstellung und ihrem Wissenüber Werbemaßnahmen sowie der Wirkung der jeweiligen Videos. DieErgebnisse zeigen, dass Content-Marketing nahezu den gleichenpositiven Effekt hat wie der User-generated Content. "Dies istinsofern interessant, da man annehmen könnte, dass Unternehmen alsAbsender eher als voreingenommen eingestuft werden müssten", äußertsich Müller. Die Probanden, denen gesponserte Inhalte gezeigt wurden,äußerten sich deutlich negativer über die Marke als dies bei derContent-Marketing-Gruppe der Fall war."Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich Empfehlungen für dasMarketing ableiten: Unternehmen sollten ihren eigenen Contentgenerieren. Diese Marketing-Strategie ist glaubwürdiger und hat einenpositiven Effekt auf die Markeneinstellung. User-generated Contenthat zwar eine ähnliche Wirkung, ist jedoch schwieriger zukontrollieren", schätzt Prof. Dr. Fabian Christandl, Studiendekan undBetreuer der Arbeit, die Ergebnisse ein. "Verbrauchern empfehle ich,genau zu hinterfragen, wer Absender des jeweiligen Contents ist",führt er weiter aus. 