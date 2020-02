Experimentelle Daten: Statistisches Bundesamt erprobt Frühindikator zur Wirtschaftsentwicklung / Destatis entwickelt BIP-Nowcast und weitere neue Verfahren

Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) erprobt einen neuengesamtwirtschaftlichen Frühindikator: Der sogenannte BIP-Nowcast soll diekonjunkturelle Entwicklung in Deutschland bereits 10 Tage nach Ablauf einesQuartals verlässlich einschätzen. Damit will das Statistische Bundesamt künftignoch schneller als bisher qualitativ hochwertige Zahlen zur Entwicklung desBruttoinlandsprodukts (BIP) bereitstellen. Derzeit wird das Verfahren in einerMachbarkeitsstudie getestet. Über die methodischen Hintergründe dieses undweiterer experimenteller Verfahren in der amtlichen Statistik informiert dasneue Angebot "EXDAT - Experimentelle Daten" auf der Destatis-Website. EXDATversteht sich als "Work in Progress"-Plattform für Werkstattberichte zu neuendigitalen Methoden in der amtlichen Statistik.Mit dem Projekt zur Entwicklung eines BIP-Nowcast folgt das StatistischeBundesamt einem Nutzerinteresse aus der Forschung, Wirtschaftsanalyse undPolitik an schnell verfügbaren Daten zur konjunkturellen Entwicklung. DerFrühindikator bezieht neben ersten amtlichen Basisdaten für ein abgelaufenesQuartal weitere digitale Daten sowie nichtamtliche Konjunkturindikatoren ein.Hinzu kommt ein vergleichsweise hoher Anteil an Schätzungen. Damit ist dieRevisionsanfälligkeit im Nowcast höher als bei der sogenanntenBIP-Schnellschätzung (Flash Estimate), die das Statistische Bundesamt aktuell 45Tage nach Quartalsende und ab dem 2. Quartal 2020 bereits nach 30 Tagenveröffentlicht. Die Machbarkeitsstudie zum BIP-Nowcast, mit der das StatistischeBundesamt eine Vorreiterrolle unter den Statistikbehörden in Europa einnimmt,soll den Frühindikator verbessern und schrittweise revisionssicher machen,sodass er den hohen amtlichen Qualitätskriterien gerecht wird. Aktuelle Datenwerden aufgrund der statistischen Unsicherheit des Frühindikators nichtveröffentlicht.Weitere EXDAT-Projekte: Satelliten- und Mobilfunkdaten für die Statistik nutzenDer BIP-Nowcast ist nur eines von aktuell drei Verfahren, die das StatistischeBundesamt im EXDAT-Angebot präsentiert. Daneben stellt das StatistischeBundesamt Einsatzszenarien von Satelliten- und Mobilfunkdaten in der amtlichenStatistik vor:* Smart Business Cycle Statistics mit Satellitendaten: Satellitenkönnen die Erdoberfläche großflächig in kurzen zeitlichen Abständenaufnehmen und kommen auch für die amtliche Statistik als Datenquelleinfrage. Hinter dem Projekt "Smart Business Cycle Statistics" stehtdie Idee, dass wirtschaftliche Aktivitäten erkennbare Spuren aufSatellitenbildern hinterlassen und beziffert werden können: So lassenzum Beispiel das Schiffsaufkommen und die Zahl der Container in Häfenauf Handelsaktivitäten und Produktionszahlen schließen. Die Belegungder Parkplätze vor Geschäften könnte Aufschluss über aktuelleUmsatzzahlen geben.* Bevölkerungsdarstellung mit Mobilfunkdaten: DetaillierteInformationen über die Verteilung der Bevölkerung im Tagesverlaufsind beispielsweise bei der Planung der regionalen Verkehrs- undBildungsinfrastruktur entscheidend. Eine aktuelle Herausforderung inder Bevölkerungsstatistik besteht daher im Perspektivwechsel voneiner statischen hin zu einer dynamischen (d. h. zeitlich aktuellen)Bevölkerungsabbildung. Diese Dynamik lässt sich mit traditionellenBefragungen nicht erfassen. Mittels Mobilfunkdaten scheint diesjedoch aufgrund ihrer zeitlich umfangreichen und räumlich genauenAuflösung möglich - inwieweit, hat das Statistische Bundesamt mitanonymisierten Datensätzen erprobt.Erschließen von Datenquellen und Verfahren dient dem Auftrag der statistischenÄmterDie statistischen Ämter haben den gesetzlichen Auftrag, sich technisch undmethodisch weiterzuentwickeln. Derzeit entstehen auf der Basis neuer digitalerDaten und Methoden zahlreiche Studien, deren Resultate in die Statistikprodukteeinfließen sollen. Ein weiteres Wesensmerkmal amtlicher Statistik ist ihreTransparenz: Eine Reihe von statistischen Ämtern in Europa veröffentlichtErgebnisse von Machbarkeitsstudien in einem gesonderten Format (eine Übersichthierzu bietet Eurostat) - so auch das Statistische Bundesamt mit seinemEXDAT-Angebot. Die Ergebnisse dieser Studien sind derzeit überwiegend nochexperimentell und unterscheiden sich im Reifegrad und in der Qualität vonamtlichen Statistiken. Nicht alle experimentellen Daten und Verfahren werdensich als sinnvoll erweisen. Die unter EXDAT vorgestellten Ergebnisse werden nurauf Zeit "experimentell" sein. Einige werden ihren Weg in amtlicheStatistikprodukte nehmen und diese bereichern, andere waren vielleicht am Ende"nur" Experimente.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Forschungsstrategie und -kooperationen, Wissenschaftskontakte,Telefon: +49 (0) 611 / 75 25 56www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4509131OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell