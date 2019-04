"Experiment Rojava in Syrien - Eine Gesellschaft im Aufbruch" - phoenix-Premiere Sonntag, 5.5.2019, 23:15 Uhr

Bonn (ots) - Syrien, das ist seit Jahren der Inbegriff vonblutigem Bürgerkrieg, IS-Terror und Stellvertreterkrieg der Mächte imRingen um Einfluss im Mittleren Osten. Aber die notleidende syrischeBevölkerung floh nicht nur nach Europa, viele Menschen fanden auchinnerhalb des Landes Zuflucht: im Norden Syriens, in der RegionRojava, an der Grenze zur Türkei. Hier leben Kurden, Araber, Aramäerund Syrer friedlich zusammen, seien es Muslime, Jesiden oderChristen. Oberste Prinzipien sind autonome Selbstverwaltung,Frauenemanzipation, Schutz und Beteiligung von Minderheiten undreligiöse Toleranz. Diese Grundsätze sind in einer Art Verfassung,dem sog. Gesellschaftsvertrag, niedergelegt.Aber funktioniert das auch in der Praxis? Wie kann es gelingen,jahrhundertealte Gesellschaftsstrukturen und Geschlechterbeziehungenaufzubrechen, die noch von traditionellen Handlungsmustern geprägtsind?phoenix-Autor Robert Krieg lernt Menschen kennen, die dasgesellschaftspolitische Experiment der Demokratie von unten tragenund voranbringen wollen. In der Kleinstadt Amûdê, die hauptsächlichvon der Landwirtschaft lebt, begleitet er Sitzungen vonStadtteilkomitees, besucht eine Ladenkooperative und eineTextilmanufaktur. Besonders aktiv sind die Frauen, die ihre neugewonnen Rechte nutzen. Sie bringen sich einerseits politisch in derkommunalen Selbstverwaltung ein, wenn auch unentgeltlich.Andererseits werden sie wirtschaftlich unabhängig durchArbeitsplätze, die sie selbst geschaffen haben. Noch steht vieles amAnfang und muss erst erkämpft werden, aber auch Männer bis hinauf zuden ehrwürdigen Älteren unterstützen sie, um gemeinsam demgesellschaftspolitischen Ideal der Basisdemokratie näherzukommen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell