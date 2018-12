Expeditors of Washington: Das dürfte so richtig spannend werden!

Für die Aktie Expeditors of Washington stehen per 20.12.2018, 16:34 Uhr 58,41 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Expeditors of Washington zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Wie Expeditors of Washington derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Expeditors of Washington liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 4 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 66,29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (66,7 USD) könnte die Aktie damit um -0,62 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Expeditors of Washington-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Expeditors of Washington-Aktie hat einen Wert von 84,24. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (56,89). Der RSI25 liegt bei 56,89, was bedeutet, dass Expeditors of Washington hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Expeditors of Washington.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Expeditors of Washington auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Expeditors of Washington in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 "Buy", 0 "Sell"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Buy" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Expeditors of Washington hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

Ein Beitrag von Jens Becker