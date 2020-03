Expeditors International Aktie: Wie groß ist der China-Anteil?

Weitere Suchergebnisse zu "Expeditors":

In Zeiten, in denen es wegen der Maßnahmen rund um das Thema Coronca-Virus zu einem Rückgang der kulturellen und auch wirtschaftlichen Aktivitäten kommt, haben es natürlich auch Transportdienstleister tendenziell schwieriger. Wenn Lieferketten temporär unterbrochen werden, könnte das tendenziell aufs Geschäftsfeld drücken. Oder wird es gar nicht so schlimm, schließlich benötigen ja auch Menschen, die zu Hause bleiben, Güter des täglichen Bedarfs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung