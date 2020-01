Expeditors Aktie: Prognose für Q4 2019 ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Expeditors":

Was für ein schöner Chart: Seit ca. März 2014 befindet sich der Kursverlauf der Expeditors International of Washington, Inc. (kurz „Expeditors of Washington") Aktie in Euro gerechnet im Aufwärtstrend. Dabei gab es keine starken Kursexplosionen, sondern eher einen relativ stetigen, wenn auch wenig dramatischen Aufwärtstrend, der den Aktienkurs auf 5-Jahres-Sicht in Euro gerechnet rund 96% nach vorne brachte.



