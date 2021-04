Expeditors Aktie: Bestleistungen erzielt

Weitere Suchergebnisse zu "Expeditors":

Expeditors hat im 4. Quartal mehr Fracht befördert als in jedem anderen Quartal in seiner 40-jährigen Geschichte. Bei der Luftfrachttonnage und den versendeten Seecontainern sowie bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn hat der Konzern Bestleistungen erzielt. Die Frachtraten in den Sparten Luft- und Seefracht haben um 10 bzw. 19% zugelegt. Der Umsatz kletterte um 55% auf den Rekordwert von 3,17 Mrd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



